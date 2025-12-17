Σοβαρή καταγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την Δημήτρη Μαρκόπουλο.

Στην καταγγελία πως ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος της είπε χθες στην Ολομέλεια «σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν», προχώρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ανέφερε ότι «χθες μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού ο πρόεδρος της επιτροπής των Τεμπών την οποία μάλιστα είχε χαρακτηρίσει ''γουρλίδικη” είπε προς εμένα “σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν''».

Η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε από τους βουλευτές της ΝΔ να καταδικάσουν τα όσα είπε ο κ. Μαρκόπουλος, όπως έκαναν όταν η ίδια ανέφερε την ίδια φράση στην Μαρία Συρεγγέλα.