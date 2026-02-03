Άναψαν τα αίματα στην Εξεταστική. Ο διάλογος μεταξύ της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας και των Αν. Νικολακόπουλο, Μ. Λαζαρίδη.

Σε κλίμα έντασης εξελίσσεται η τελευταία συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στο προεδρείο και τον εισηγητή της πλειοψηφίας για την ολοκλήρωση των εργασιών της Εξεταστικής, κάνοντας λόγο για «δικτατορίσκους».

«Δεν είστε στρατηγός, ούτε ο Παπαδόπουλος!», φώναξε στον πρόεδρο της Επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο, αναφορά που πυροδότησε την έντονη αντίδραση του ίδιου όπως και του Μακάριου Λαζαρίδη.

«Δεν ντρέπεστε επιτέλους, να μη σέβεστε κανέναν; Ντροπή σας!», είπε ο Ανδρέας Νικολακόπουλος, ενώ τα αίματα άναψαν για τα καλά όταν θέλησε να συνεχίσει την τοποθέτησή της.

«Μην μου κλείνετε το μικρόφωνο. Είστε τόσο μικρός, είναι ελεεινή αυτή η συμπεριφορά. Μόνο με τεχνική υποστήριξη μπορείτε. Δεν είστε δικτάτορας. Είστε προεδρίσκος με τεχνική υποστήριξη», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ενδεικτικός της έντασης που ακολούθησε είναι ο παρακάτω διάλογος:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε στρατηγός, ούτε ο Παπαδόπουλος!

Μακάριος Λαζαρίδης: Να ακούγονται τα ονόματα δικτατόρων μέσα στην επιτροπή, δεν περιποιεί τιμή…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αφού κάποιοι τον μιμείστε, να ακούγονται.

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Μην αναφέρετε τέτοια ονόματα. Μην λειτουργείτε με αυτό τον τρόπο.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχετε τους Σπαρτιάτες εξαπτέρυγο.

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δικές σας τέτοιες συμπεριφορές βλέπουμε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δικές σας είναι οι φασίζουσες συμπεριφορές!

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δικές σας είναι αυτές οι συμπεριφορές. Δεν σέβεστε κανέναν;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε άξιοι σεβασμού εσείς! Τολμάτε και μιλάτε! Δεν είστε άξιοι σεβασμού!

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Από εσάς δεν με ενδιαφέρει! Φωνάξτε! Δεν ντρέπεστε επιτέλους, να μη σέβεστε κανέναν; Ντροπή σας!



Μακάριος Λαζαρίδης: Εάν ντρεπόταν δεν θα ανέφερε το όνομα του δικτάτορα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο δημοσιογράφος της "Ελεύθερης Ώρας"…

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Θέλετε να ξαναπάτε στην Επιτροπή Δεοντολογίας;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ναι, να με δείρετε κιόλας…

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δεν τα κάνουμε εμείς αυτά.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δικτατορίσκοι!

Ανδρέας Νικολακόπουλος: Δικτατορία θα επιβάλλετε εσείς, όποτε και εάν ποτέ στα χρονικά...



Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έβαλε στο στόχαστρο ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, εγκαλώντας τα δύο κόμματα για «χλιαρή» αντίδραση, «την ώρα που πάει να γίνει ένα φοβερό μπάζωμα στην Εξεταστική». «Ακούμε πως θα έρθει νέα δικογραφία με 50 βουλευτές. Ανησυχούν μήπως και άλλα κόμματα; Θα συναινέσει η αντιπολίτευση στη συγκάλυψη;», διερωτήθηκε.

Η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ απάντησε με νόημα πως το κόμμα της λογοδοτεί μόνο στους πολίτες, τονίζοντας πως έχει καταγγείλει από την πρώτη στιγμή το κλείσιμο των εργασιών της Επιτροπής. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φέρει ευθύνη για την ολοκλήρωση της εξεταστικής, ανέφερε από την πλευρά του ο Κώστας Μπάρκας.

Με βάση την πρόταση της πλειοψηφίας, οι πορισματικές θέσεις των κομμάτων θα κατατεθούν έως τις 24 Φεβρουαρίου και ακολούθως, στις 26 του μήνα, θα συζητηθούν στη τελευταία συνεδρίαση της εξεταστικής. Στις 27 Φεβρουαρίου το πόρισμα θα υποβληθεί στον πρόεδρο της Βουλής.