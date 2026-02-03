Ο υπουργός Υγείας καταλόγισε ψευδείς κατηγορίες στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και προανήγγειλε πως θα κινηθεί νομικά εναντίον της.

Κλιαμκώνεται η βεντέτα που έχει ανοίξει μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Λίγες ημέρες αφότου κατέθεσε μήνυση η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ήρθε η σειρά του υπουργού Υγείας.

Αφορμή, στάθηκα τα όσα είπε η καταγγελία της Ζωής Κωνσαντοπούλου εις βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη για συγκάλυψη του δυστυχήματος στη Βιολάντα με δόλο. Παρεμβαίνοντας στον ΑΝΤ1, ο υπουργός Υγείας καταλόγισε ψευδείς κατηγορίες στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και προανήγγειλε πως θα κινηθεί νομικά εναντίον της.

«Θα της κάνω μήνυση για όσα ισχυρίστηκε περί δόλου μου στη Βιολάντα. Δεν είχα καμία αρμοδιότητα στους ελέγχους του εργοστασίου, άρα δεν μπορεί να υπάρχει δόλος. Όσα είπε είναι ακραία, συκοφαντικά και μηνύσιμα. Θα της σταλεί εξώδικο, αν δεν ανακαλέσει θα συναντηθούμε στο δικαστήριο. Και αυτά δεν ειπώθηκαν στη Βουλή, άρα δεν καλύπτονται από ασυλία, αλλά στην τηλεόραση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε συνέντευξή της την προηγούμενη ημέρα στο Konrta Channel, η η κ. Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη «κότα». λέγοντας: «ο σοφός λαός λέει κάτι για τον γάιδαρο αλλά δεν κάνω καμία παρομοίωση για τα ζώα γιατί τα αγαπώ πολύ, προσπαθώ να μην παρομοιάζω τα ζώα με αυτά τα τέρατα. Έσφιξαν τα γάλατα γιατί έφαγε μήνυση, ο ίδιος είχε 3 μήνες περιθώριο για να κάνει μήνυση, γιατί είναι κότα».

