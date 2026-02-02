Αποστάσεις από τον Νίκο Δένδια και την πρόταση του να αποσυνδεθεί η εκλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, πήρε ο Αδωνις Γεωργιαδης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο υπουργός Υγείας σημείωσε πως «η ιδέα που λέει αποσυνδέεις εντελώς, σημαίνει κράτος δικαστών. Όλα θέλουν ένα μέτρο στη ζωή. Ολες οι δυτικές χώρες με κάποιο τρόπο εμπλέκουν τη λαϊκή κυριαρχία».

Θυμίζουμε πως ο κ. Γεωργιαδης έχει αφήσει αιχμές για τον υπουργό Άμυνας, την τελευταία φορά για την αντιπαράθεση που είχε με τον Δημήτρη Καιρίδη.

Ο κ. Γεωργιάδης παραλληλα, απαντώντας στην μήνυση που έκανε εις βάρος του η Ζωή Κωνσταντοπουλου, επέμεινε στον χαρακτηρισμό «απαίσια γυναίκα» που της είχε αποδώσει στην επεισοδιακή συνεδρίαση της Βουλής.

