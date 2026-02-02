Στόχος να έχει ιδία αντίληψη για τους σύγχρονους πολέμους-Συνάντηση και με τον ομόλογό του στην Ουάσιγκτον;

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες πετάει από το πρωί ο υπουργός Άμυνας. Ο Νίκος Δένδιας, όπως σας έχει ενημερώσει η στήλη, επισκέπτεται ανά τρίμηνο τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου του ανοίγονται πολλές «κλειστές πόρτες» με «μυστικά» για τον σύγχρονο πόλεμο και τα εξοπλιστικά συστήματα.

Αμέσως μετά θα επισκεφτεί την Ινδία, όπου λογικά, μεταξύ άλλων, θα πληροφορηθεί πώς λειτούργησαν στο πεδίο της μάχης (στη σύγκρουση Νέου Δελχί με το Πακιστάν) τα Rafale.

Σας το ξαναγράψαμε, συμφωνεί διαφωνεί κανείς με την πολιτική της κυβέρνησης, ο υπουργός Άμυνας λειτουργεί στον τομέα του με απίστευτο επαγγελματισμό και σχέδιο. Α, και μην αποκλείεται στην Ουάσιγκτον να έχει και συνάντηση με τον αμερικανό ομόλογό του...

Β.Σκ.