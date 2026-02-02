Η αδυναμία και η παρακμή των κομμάτων.

Ο ποιητής λέει πως πρέπει να βλέπουμε πέρα από τα φαινόμενα και να ακούμε πέρα από τα λεγόμενα.

Ας δούμε λοιπόν την υπόθεση της Νίνας Κασιμάτη, βουλευτού Β΄ Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ.

-Φλέρταρε με τον Στέφανο Κασσελάκη, στον οποίο και προσέφερε μεγάλη στήριξη, αλλά δεν τον ακολούθησε στο νέο κόμμα, μένοντας στον ΣΥΡΙΖΑ.

-Εδώ και καιρό, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι φλερτάρει με το ΠΑΣΟΚ και ότι υπάρχει ήδη συμφωνία να επιστρέψει στο κόμμα όπου ξεκίνησε πριν μεταπηδήσει στον ΣΥΡΙΖΑ.

-Η ίδια δεν αισθάνεται την ανάγκη να διαψεύσει τα ρεπορτάζ, επιβεβαιώνοντας εμμέσως πλην σαφώς την κινητικότητα.

-Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν την καλεί να τη ρωτήσει εάν τα δημοσιεύματα ισχύουν και δεν της ζητάει να τα διαψεύσει ή διαφορετικά να την θέσει εκτός κόμματος, όπως θα έκανε κάθε αρχηγός.

-Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν έντονες αντιδράσεις για τη μεταγραφή λόγω παλαιότερης δήλωσης (που δεν ξεπερνιέται) της βουλευτού κατά του Γιώργου Παπανδρέου.

Αν όλα αυτά δεν είναι κρίση του πολιτικού συστήματος, τότε τι είναι; Και αν δεν δείχνουν πλήρη αδυναμία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, τι δείχνουν;

Β.Σκ.