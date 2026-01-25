Και μπορεί το κόμμα του να μην του το ζητά;

Πλήθος τα δημοσιεύματα και στον σημερινό κυριακάτικο Τύπο πως μεταξύ των μεταγραφών που θα πραγματοποιήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη.

Τις σχετικές αποκαλύψεις για τις προθέσεις της Χαριλάου Τρικούπη είχε κάνει εδώ και εβδομάδες η στήλη και μάλιστα είχε δεχθεί ειρωνικά σχόλια, αλλά όπως φαίνεται όπου υπάρχει φωτιά υπάρχει και καπνός.

Το ερώτημα πάντως παραμένει και καθίσταται όλο και πιο επιτακτικό:

Η βουλευτής, εφόσον δεν φλερτάρει με το ΠΑΣΟΚ, δεν αισθάνεται την ανάγκη να διαψεύσει; Και εφόσον δεν το πράττει, γιατί δεν της ζητάει η ηγεσία της Κουμουνδούρου να το πράξει;

Περίεργα πράγματα, που δείχνουν το μέγεθος της κρίσης στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.

Β.Σκ.