Ο 40χρονος στο Ηράκλειο επέμενε ότι πρόκειται για παρεξήγηση.

Σε ποινή 28 μηνών καταδικάστηκε 40χρονος εκπαιδευτικός στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο μετά από καταγγελία μαθήτριας για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Συγκεκριμένα, ο 40χρονος, πατέρας δύο παιδιών, φέρετε να έκανε μασάζ στην μαθήτρια μέσα σε αίθουσα φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης, με τον ίδιο να δηλώνει ότι πρόκειται για παρεξήγηση και πως δεν είχε «πονηρές» προθέσεις.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου τον έκρινε ένοχο, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Με πληροφορίες του Cretalive