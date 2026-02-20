Η απροσεξία του διαρρήκτη στο Ηράκλειο λίγο έλειψε να αποβεί μοιραία.

Σε παρά λίγο τραγωδία πήγε να εξελιχθεί απόπειρα διάρρηξης στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, όταν άνδρας επιχείρησε να κλέψει κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών και από τύχη δεν κατέληξε ο ίδιος στο νοσοκομείο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο του ΚΡΗΤΗ TV, ο δράστης προσέγγισε το κατάστημα και, χρησιμοποιώντας λοστό, έσπασε μέρος της τζαμαρίας προκειμένου να εισέλθει στον χώρο. Αφού μπήκε στο εσωτερικό και άρπαξε αντικείμενα, επιχείρησε να αποχωρήσει βιαστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgjwnym6b89d}

Ωστόσο, κατά την έξοδό του φέρεται να μπέρδεψε το σημείο από το οποίο είχε παραβιάσει τη βιτρίνα και επεσε πάνω σε τμήμα της τζαμαρίας που δεν είχε σπάσει, με αποτέλεσμα αυτό να υποχωρήσει και να θρυμματιστεί, σκορπίζοντας γυαλιά μπροστά του. Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο άνδρας τράπηκε σε φυγή, εγκαταλείποντας τα κλοπιμαία στον χώρο. Τα αντικείμενα εντόπισε αργότερα ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος διαπίστωσε τις ζημιές και ειδοποίησε τις αρχές.