«Άνοιξε μία πόρτα για τη ριζική αλλαγή» του τρόπου που η Ελλάδα διαχειρίζεται τις δασικές φωτιές.

Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη», για τη διαχείριση των δασικών φωτιών και των φυσικών καταστροφών.

Η διαχείριση των φυσικών καταστροφών «δεν είναι πολιτική μιας χρήσης, αλλά πολιτική διάρκειας. Ένα σύστημα πολιτικής προστασίας μαθαίνει σωρευτικά, χτίζει μνήμη, ενσωματώνει εμπειρία», υπογράμμισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Στην τοποθέτησή του, ο υπουργός επεσήμανε ότι θεσμοθετείται για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διοίκησης Συμβάντων (Incident Command System), με σαφείς κανόνες εμπλοκής, στοιχείο διοίκησης στο πεδίο, επιχειρησιακά και περιφερειακά κέντρα διαχείρισης κρίσεων, «ώστε να περάσουμε από τον κατακερματισμό στη διαλειτουργικότητα, από τον αυτοσχεδιασμό στη διαδικασία, από τη συγκυριακή αντίδραση σε ένα σύστημα που μαθαίνει και εξελίσσεται».

Ο νόμος προβλέπει τη σύσταση Ειδικών Επιστημονικών Επιτροπών Αξιολόγησης για μεγάλες καταστροφές και καθιέρωση Ετήσιου Απολογισμού Αντιπυρικής Περιόδου με μετρήσιμους δείκτες, όπως οι χρόνοι απόκρισης, τα αίτια των πυρκαγιών, η αποτελεσματικότητα των προληπτικών παρεμβάσεων και η διαθεσιμότητα των μέσων. Η Έκθεση θα διαβιβάζεται στη Βουλή και θα δημοσιοποιείται, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Ακόμα, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε στο Δεκαετές Στρατηγικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών, το οποίο εισάγει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό με μετρήσιμους στόχους πρόληψης, ανάλυση κινδύνου ανά περιφέρεια και δήμο, εξειδίκευση σε τοπικό επίπεδο και ψηφιακή χαρτογράφηση κρίσιμων στοιχείων (δίκτυα, μονοπάτια, υποδομές).

Εξάλλου, επεσήμανε την ενίσχυση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων, την ίδρυση Μονάδας Επιχειρησιακής Μετεωρολογίας στο ΕΣΚΕΔΙΚ και τη συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου, με στόχο όχι μόνο την πρόγνωση του καιρικού φαινομένου αλλά και την πρόβλεψη των πιθανών συνεπειών του.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ενίσχυση της πρόληψης σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, με τη δημιουργία Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου έργων πρόληψης και τη δυνατότητα επικουρικής αδειοδότησης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας εντός 90 ημερών.

Γιάνναρος: «Άνοιξε μια πόρτα, τώρα ξεκινά η ουσιαστική δουλειά»

Η ψήφιση του νομοσχεδίου άνοιξε μια πόρτα για τη ριζική αλλαγή του τρόπου που η Ελλάδα διαχειρίζεται τις δασικές πυρκαγιές, επεσήμανε σε ανάρτηση ο Θοδωρής Γιάνναρος, κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Αυτή η εξέλιξη αποτελεί την επίσημη αναγνώριση μιας φιλοσοφίας που ορίζει ότι η επιστήμη δεν μπορεί να υπάρχει χωριστά από την επιχειρησιακή πράξη, αλλά να ενσωματώνεται σε αυτή, υπογραμμίζει. «Είναι μια θεσμική μεταμόρφωση. Απαιτεί χρόνο και δομημένη προσπάθεια», συμπληρώνει. «Η πόρτα άνοιξε. Τώρα ξεκινά η ουσιαστική δουλειά», καταλήγει ο Θοδωρής Γιάνναρος.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Γιάνναρου

Η ψήφιση του νομοσχεδίου «Ενεργή Μάχη», εχθές αργά το βράδυ, άνοιξε μία πόρτα για τη ριζική αλλαγή του τρόπου που η Ελλάδα διαχειρίζεται τις δασικές πυρκαγιές.

Για εμένα προσωπικά, η στιγμή αυτή σηματοδοτεί κάτι βαθύτερο από μια θεσμική εξέλιξη. Αποτελεί την επίσημη αναγνώριση μιας φιλοσοφίας που πρεσβεύω από την αρχή της πορείας μου στο πεδίο των δασικών πυρκαγιών. Η φιλοσοφία αυτή ορίζει πως η επιστήμη δεν μπορεί να υπάρχει χωριστά από την επιχειρησιακή πράξη, αλλά να ενσωματώνεται με αυτή. Οι δυο τους πρέπει να έχουν σχέση ισότιμων εταίρων και όχι σχέση εντολέα-εργολάβου.

Ξέρω όμως καλά ότι ένας νόμος από μόνος του δεν χτίζει γέφυρες. Αυτό που έχουμε μπροστά μας δεν είναι μια ζητούμενη τεχνική αναβάθμιση ή παροχή τεχνικο-επιστημονικής υποστήριξης. Είναι μια θεσμική μεταμόρφωση. Απαιτεί χρόνο και δομημένη προσπάθεια. Τα παραδείγματα χωρών με ώριμα προγράμματα ενσωμάτωσης της επιστήμης στην επιχειρησιακή πράξη της διαχείρισης των πυρκαγιών (π.χ., ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδάς) δείχνουν ότι απαιτείται υπομονή και εμπιστοσύνη στη διαδικασία.

Η πόρτα άνοιξε. Τώρα ξεκινά η ουσιαστική δουλειά.

WWF Ελλάς: Η συνεπής εφαρμογή του νόμου, το επόμενο κρίσιμο βήμα

Η WWF Ελλάς επίσης χαιρετίζει την ψήφιση του νομοσχεδίου, υπογραμμίζοντας ότι συνιστά μια από τις πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στο πεδίο της πολιτικής προστασίας και της δασοπυροπροστασίας. «Σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή κατεύθυνσης στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, ενισχύοντας περαιτέρω την έννοια της πρόληψης», υπογραμμίζει η οργάνωση.

Ο νέος νόμος θεσμοθετεί πλήθος αλλαγών και νέων εργαλείων που αφορούν την πρόληψη, την ετοιμότητα και την καταστολή απέναντι στις δασικές πυρκαγιές, επιχειρώντας να απαντήσει σε υπαρκτές και διαχρονικές αδυναμίες του συστήματος στη χώρα μας, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Η WWF Ελλάς κάνει ιδιαίτερη μνεία στη θεσμοθέτηση δύο καινοτόμων για την Ελλάδα μεθόδων που χρησιμοποιούνται και σε άλλες Μεσογειακές χώρες: της προδιαγεγραμμένης καύσης και της ελεγχόμενης βόσκησης. Αυτές οι μέθοδοι θα προμηθεύσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας με τα κατάλληλα εργαλεία με στόχο τη δημιουργία πιο ανθεκτικών δασών, υπογραμμίζει.

Ωστόσο, σημειώνει η οργάνωση, «η ψήφιση ενός νόμου δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με αποτελεσματική εφαρμογή. Πολλές από τις προβλέψεις του νομοσχεδίου προϋποθέτουν χρόνο, πόρους, σαφείς ρόλους, διαρκή εκπαίδευση, ουσιαστικό συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και ενίσχυση τους σε μέσα και προσωπικό (Δασική Υπηρεσία, ΟΦΥΠΕΚΑ, υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας), και – κυρίως - θεσμική ωρίμανση μέσω εφαρμοστικών διατάξεων για να μπορέσουν να λειτουργήσουν στην πράξη».

Κανένα νομοθετικό πλαίσιο, όσο φιλόδοξο και αν είναι, δεν μπορεί να «σταματήσει» τις δασικές πυρκαγιές, τονίζει η WWF Ελλάδας. «Η καλλιέργεια της ψευδαίσθησης ότι οι πυρκαγιές μπορούν να εξαλειφθούν πλήρως δεν εξυπηρετεί ούτε την κοινωνία ούτε τους επαγγελματίες και εθελοντές που καλούνται να διαχειριστούν το φαινόμενο», προειδοποιεί.

«Η χώρα βρίσκεται πλέον σε μια κρίσιμη καμπή για το μέλλον των δασών της. Το πραγματικό ζητούμενο είναι η έγκαιρη, οργανωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών, με τη μικρότερη δυνατή οικολογική, κοινωνική και οικονομική απώλεια. Αυτό προϋποθέτει σοβαρή επένδυση στην πρόληψη πριν από τη φωτιά, επιστημονικά τεκμηριωμένη και ενεργή διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, ενίσχυση της ετοιμότητας και ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών», δήλωσε ο Νίκος Γεωργιάδης, επικεφαλής του Χερσαίου Προγράμματος στη WWF Ελλάς.