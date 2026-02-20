«Grand Hotel» - Όλα τα μυστικά μένουν εδώ!

«Grand Hotel»: Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς από τη Δευτέρα 23 έως την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου.

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου – Επεισόδια 74 και 75

Ο Πέτρος και η Αλίκη βρίσκονται σε σοκ μετά το νέο για την θανατική καταδίκη του Νικόλα, ενώ μαθαίνουν από τον Άρη κάποια νέα που μπορεί να ανατρέψουν την κατάσταση.

Ο Άρης πονάει συνειδητοποιώντας πόσο κοντά έχουν έρθει πια η Αλίκη και ο Πέτρος και κρατάει αποστάσεις…

Με τα στοιχεία του Άρη, ο Χρόνης προσπαθεί να πάρει άδεια για εκταφή του πτώματος της κοπέλας, ώστε να αποδείξει ότι δεν είναι η Ελένη, ενώ ο Νικόλας περιμένει καταβεβλημένος την εκτέλεσή του.

Ο Βλάσσης προτείνει συμμαχία στον Χαραλάμπη προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον Χατζημήτρο, την ίδια στιγμή που εκείνος προσπαθεί να μάθει όσα στοιχεία έχει ο Άρης εναντίον του Ρήγα με την πρόφαση ότι θέλει να τον καταστρέψει… Η Σοφία προσπαθεί απεγνωσμένα να δει τον Ιάσονα κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της

Ολυμπίας, χωρίς να φαντάζεται ποιος άλλος τους βλέπει μαζί.

Η Αλίκη παίζει το τελευταίο της χαρτί εναντίον της Κυβέλης για να καταφέρει να σώσει τον Νικόλα…

Η Αγγέλα καταγγέλλει την Κυβέλη για την υπόθεση της Θωμοπούλου στην αστυνομία. Ο Πέτρος και η Αλίκη προσπαθούν να μην χάσουν τις ελπίδες τους για τον Νικόλα, ενώ η απόφαση της Αλίκης να εκβιάσει τη μητέρα της για να τον σώσει από το απόσπασμα, κάνει τον Πέτρο να τη θαυμάζει ακόμη περισσότερο και επισφραγίσει για άλλη μια φορά την αγάπη τους.

Ο Χατζημήτρος συναντά τον Ρήγα στη φυλακή και του ζητά να κάνουν μία κρυφή συμφωνία. Ο Άρης είναι αποφασισμένος να βρει τις αποδείξεις που χρειάζεται για να πληρώσει επιτέλους ο άνθρωπος που έβαλε να σκοτώσουν τον Πέτρο.

Σοκαρισμένη, η Μελίνα ακούει τον γιατρό να της λέει πως μάλλον είναι έγκυος… Η Ολυμπία ψάχνει τα πράγματα της Σοφίας και βρίσκει το ερωτικό γράμμα που είχε γράψει στον Ιάσονα…

Δεν θα αργήσει να το δείξει και στον Αλέξανδρο… Η Φρίντα, τρομερά πιεσμένη, αποφασίζει να αποκαλύψει στην Αλίκη πως δεν είναι η Κυβέλη αυτή που σκότωσε την Θωμοπούλου. Η Αλίκη, όμως, είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για τον Νικόλα…

{https://www.youtube.com/watch?v=T-FOSxFcJdo}

«Grand Hotel»: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου – Επεισόδιο 76

Η Αλίκη και ο Πέτρος προσπαθούν να κρατηθούν ο ένας από τον άλλον μέσα στην αγωνία τους για τον Νικόλα. Ο Άρης ζητά επίμονα από την Αλίκη να τη δει, λέγοντάς της ότι γνωρίζει κάτι σοβαρό που αφορά τον Πέτρο και την απόπειρα δολοφονίας του και αφήνοντας την Αλίκη γεμάτη φόβο και ερωτήματα.

Σοφία πληρώνει το τίμημα της απιστίας της, καθώς ο Αλέξανδρος τη διώχνει από το δωμάτιό τους και η μεταξύ τους ρήξη μοιάζει πλέον οριστική. Η Ολυμπία δεν σκοπεύει να μείνει αμέτοχη και αρχίζει να κινεί τα νήματα, αποφασισμένη να μάθει όλη την αλήθεια για τον Ιάσονα.

Η Κυβέλη καταφεύγει σε επικίνδυνες συμφωνίες για να σώσει τον Νικόλα, όμως έρχεται αντιμέτωπη με δυνάμεις που δρουν «από πολύ ψηλά».

Η Μελίνα βάζει μπροστά το σχέδιό της, αλλά η έντονη αδιαθεσία της βάζει την Λίτσα σε υποψίες… Στη φυλακή, ο Ρήγας μαθαίνει περισσότερα για το παρελθόν του Χατζημήτρου, ενώ στο αστυνομικό τμήμα έρχεται η εντολή για την μεταφορά και εκτέλεση του Νικόλα.

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου – Επεισόδιο 77

Η επικείμενη εκτέλεση του Νικόλα φέρνει όλους στα όριά τους. Ο Πέτρος με την Αλίκη στέκονται στο πλευρό του, η Φρίντα κατηγορεί τον εαυτό της για το αποτέλεσμα και η Αγγέλα συνεχίζει να πιέζει την Κυβέλη.

Ο Άρης ζητά από την Αλίκη να ψάξει στο ξενοδοχείο στοιχεία σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας του Πέτρου. Η Σοφία συντετριμμένη με την κοροϊδία του Ιάσονα παραδέχεται τα πάντα στον Αλέξανδρο, ενώ ο Χαραλάμπης προσπαθείνα πείσει τους συμπατριώτες του να αντισταθούν στην έξωση.

Ο Ρήγας προσπαθεί να ξεγελάσει τον Χατζημήτρο με ένα αναληθές προσύμφωνο, όμως εκείνος γνωρίζει πολλά για το Grand Hotel. Κι ενώ η ημερομηνία εκτέλεσης του Νικόλα πλησιάζει, ο Πέτρος πηγαίνει στο κελί του αποφασισμένος να τον βοηθήσει να αποδράσει...