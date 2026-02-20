Το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου γράφεται το φινάλε της σειράς «HOTΕΛ ΕΛVIRA».

Η κωμική σειρά του MEGA, το «HOTΕΛ ΕΛVIRA», φτάνει στην πιο κρίσιμη και συγκινητική της στιγμή. Αυτό το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, η αυλαία πέφτει με τα δυο τελευταία επεισόδια.

Το μεγάλο φινάλε πλησιάζει, και οι ήρωες που αγαπήσαμε έρχονται αντιμέτωποι με τις πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής τους. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της ιστορίας, οι μάσκες πέφτουν, οι πραγματικοί σκοποί των ξένων επενδυτών αποκαλύπτονται και η ανάγκη για συσπείρωση γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.

Μέσα από σπαρταρτιστές καταστάσεις και απρόσμενες συμμαχίες, οι ένοικοι του «HOTΕΛ ΕΛVIRA» καλούνται να προστατεύσουν τον τόπο τους και να βρουν τη δική τους «Ιθάκη» σε ένα νέο τοπίο που διαμορφώνεται γλυκά και ανατρεπτικά.

Επεισόδιο 27 - «Άλλα θέλω κι άλλα κάνω» (Σάββατο 21 Φεβρουαρίου)

Η Ντίνα αποκαλύπτει στην Ελβίρα ότι έχει ερωτευτεί τον Φίλιππο γιατί είναι φυσικό ταλέντο στο κρεβάτι, και εκείνη υπόσχεται να βοηθήσει.

Η Νούλη βλέπει την αφηρημάδα του Φίλιππου και τον παρακολουθεί παντού νομίζοντας ότι έχει μπλέξει με ένα επικίνδυνο παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας.

Ο Γιάννης και ο Θεμιστοκλής ξεσκεπάζουν κύκλωμα επιτήδειων που κάνουν τους δυσαρεστημένους πελάτες και απειλούν πως θα κάνουν καταγγελίες στο ΣΔΟΕ.

Την ώρα που ο Παντελής οραματίζεται τι θα κάνει αφού πουλήσει στη Raptor, ο Χάρι ανακαλύπτει ότι η βρετανική εταιρεία δεν θέλει την περιοχή για να κάνει τουριστικές εγκαταστάσεις, αλλά ανεμογεννήτριες.

Γκεστ επεισοδίου: Δήμητρα Σταματίου, Γιώργος Ηλιόπουλος, Michael Edwards.

{https://www.youtube.com/watch?v=aJ4qhv32plo}

Επεισόδιο 28 - «Σεζόν για πάντα!» (Κυριακή 22 Φεβρουαρίου)

Ο Χάρι αποκαλύπτει στον Παντελή την αλήθεια κι εκείνος του ζητάει συγνώμη που δεν έψαξε να τον βρει τόσα χρόνια. Ο Ηλίας απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του μετά τις αποκαλύψεις του Χάρι και αποφασίζει να πέσει από την ταράτσα.

Η απελπισμένη προσπάθεια του έχει ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν δημοσιογράφοι για την επικείμενη αυτοχειρία και δίνει στην Ελβίρα μια ιδέα ώστε να καταστρώσει ένα δαιμόνιο σχέδιο για να απαλλαγούν από την Raptor… Ένα νέο ξενοδοχειακό τοπίο διαμορφώνεται στο νησί και όλα ανατρέπονται γλυκά στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς.