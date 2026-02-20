Η Σοφία Παυλίδου αναφέρθηκε στο διαζύγιό της με τον Χρήστο Φερεντίνο.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, η Σοφία Παυλίδου, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο διαζύγιό της με τον Χρήστο Φερεντίνο, αποκαλύπτοντας πως έχει περάσει σχεδόν μία δεκαετία από τότε όταν τα δίδυμα παιδιά τους, ήταν στην ηλικία των 14 ετών.

Η ίδια, τόνισε πως με την πάροδο του χρόνου κατάφεραν να εξισορροπήσουν τις σχέσεις τους για να υπερισχύσει η αγάπη: «Είμαστε μία δεκαετία τώρα χωρισμένοι με τον Χρήστο. Από την πρώτη στιγμή θα ήταν ψέμα να πω ότι ήταν καλές οι σχέσεις μας. Ουσιαστικά και εγώ και τα παιδιά μας έχουμε αξιοπρέπεια, γιατί πολύ γρήγορα αφήσαμε θυμούς, εγωισμούς, όλα αυτά στην άκρη. Είναι ωραίο και είναι και το πιο σώφρον να κάνεις και ειδικά όταν έχεις δύο παιδιά».

Παράλληλα, εξήγησε πως η αγάπη υπερίσχυσε και τόνισε πως σε ορισμένα σημεία ένας από τους δύο ενδεχομένως να καταπίεσε τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, προκειμένου να υπάρξει ισορροπία: «Επειδή η αγάπη είναι ο Θεός μας, αφήσαμε την αγάπη να υπερισχύσει και έτσι έγιναν όλα τέλεια. Σίγουρα κάποιος από τους δύο σε σημεία θα έκανε πίσω και θα καταπιέστηκε, αν θες, αλλά κοινός μας στόχος ήταν να τα αφήσουμε όλα αυτά πολύ γρήγορα έξω, γιατί ένα διαζύγιο δεν μπορεί να είναι αναίμακτο. Σίγουρα θα υπάρχει και ένας θυμός. Ήταν και τα παιδιά μας σε μία ηλικία που αντιλαμβανόντουσαν τι συμβαίνει, γιατί ήταν 14 – 15 χρονών, οπότε έγιναν γρήγορα όλα ωραία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgjp85g90tpl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σοφία Παυλίδου: Η αποκάλυψη για τα δίδυμα παιδιά της

Σε ό,τι αφορά τους δύο γιους της, η ηθοποιός, αποκάλυψε πως θυμάται την στιγμή της γέννησης, ενώ εξήγησε πως χρειάστηκε να απέχει από τις επαγγελματικές τις υποχρεώσεις για περίπου δύο χρόνια:

«Τις θυμάμαι τις στιγμές της γέννας, γιατί δεν μπορείς και να τις ξεχάσεις. Ξέρεις, εγώ έκανα έξι μήνες να κοιμηθώ, γιατί δύο πλάσματα εξαρτώνται από σένα πλήρως, που πρέπει να φάνε, να αλλαχτούνε, να πλυθούνε, όλα αυτά. Αν με ρώταγες, θα ήθελα να είχα την πολυτέλεια να είχα ένα μωράκι και να έχω λίγο έτσι μια ηρεμία».

Και εξήγησε πως μέχρι και σήμερα δεν έχει πει στα παιδιά της το ποιος από τους δύο γεννήθηκε πρώτος με διαφορά μερικών λεπτών: «Ο πρώτος καιρός ήταν πολύ δύσκολος, ο Χρήστος δούλευε πάρα πολύ. Εγώ για δύο χρόνια δεν δούλεψα καθόλου, έπρεπε να είμαι με τα παιδιά. Πλέον είναι 22 χρονών, δεν μοιάζουν σαν χαρακτήρες. Ο καθένας έχει τα δικά του θέλω, έχει διαμορφώσει τον δικό του χαρακτήρα. Ούτε εξωτερικά μοιάζουνε εμένα τα δίδυμα. Εγώ τους είπα ότι γεννήθηκαν και οι δύο μαζί. Δεν λέω ποιος είναι μεγαλύτερος».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgjou36mkk6h?integrationId=40599y14juihe6ly}