Νέα στοιχεία για τον οικονομικό διακανονισμό του διαζυγίου ανάμεσα στον Μπιλ Γκέιτς και τη Μελίντα Φρεντς Γκέιτς βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας μία από τις μεγαλύτερες φιλανθρωπικές μεταβιβάσεις κεφαλαίων που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Σύμφωνα με φορολογικά έγγραφα που εξέτασαν οι New York Times, ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft κατέβαλε το 2024 ποσό σχεδόν 8 δισ. δολαρίων στο ιδιωτικό ίδρυμα της πρώην συζύγου του.

Η πληρωμή, ύψους 7,88 δισ. δολαρίων, κατευθύνθηκε στο Ίδρυμα Φιλανθρωπιών Pivotal, έναν σχετικά νέο οργανισμό που δημιούργησε η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς μετά το διαζύγιο του ζευγαριού το 2021. Πρόκειται για την πρώτη σαφή εικόνα των οικονομικών όρων του διακανονισμού, οι οποίοι έως σήμερα δεν είχαν αποτυπωθεί δημόσια με συγκεκριμένα ποσά.

Η αποκάλυψη αυτή συνδέεται άμεσα με την ανακοίνωση της Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, τον Μάιο του 2024, ότι αποχωρεί από τη θέση της συμπροέδρου του Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, σηματοδοτώντας την οριστική διάκριση των φιλανθρωπικών τους δραστηριοτήτων. Τότε είχε δηλώσει ότι, βάσει της συμφωνίας με τον Μπιλ Γκέιτς, θα είχε στη διάθεσή της συνολικά 12,5 δισ. δολάρια για να τα διαθέσει σε δράσεις που αφορούν τη βελτίωση της ζωής γυναικών και οικογενειών.

Ωστόσο, τα ακριβή χρονοδιαγράμματα και οι τρόποι εκταμίευσης του συνόλου του ποσού δεν είχαν γίνει γνωστά. Τα φορολογικά στοιχεία του 2025, τα οποία θα δημοσιοποιηθούν αργότερα μέσα στο έτος, ενδέχεται να δείξουν αν απομένει ποσό περίπου 4,6 δισ. δολαρίων από τη δέσμευση αυτή. Δεν αποκλείεται μέρος των χρημάτων να έχει μεταφερθεί σε άλλη νομική δομή, όπως η Pivotal Ventures, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης της Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, η οποία δεν υποχρεούται να δημοσιεύει φορολογικές δηλώσεις.

Εκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο, ενώ εκπρόσωπος της Pivotal επιβεβαίωσε ότι η συνολική συμφωνία των 12,5 δισ. δολαρίων έχει τηρηθεί πλήρως. Το Ίδρυμα Φιλανθρωπιών Pivotal, που ιδρύθηκε στα τέλη του 2022, εξελίσσεται πλέον σε ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά φιλανθρωπικά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα περιουσιακά του στοιχεία να αυξάνονται εντυπωσιακά μέσα σε διάστημα μόλις ενός έτους.