Νέες αποκαλύψεις από τα αρχεία της υπόθεσης Τζέφρι Επστάιν φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το όνομα του Μπιλ Γκέιτς, αυτή τη φορά μέσα από αμφιλεγόμενα email που περιλαμβάνονται στο τεράστιο υλικό που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Τα έγγραφα αυτά, τα οποία αριθμούν εκατομμύρια σελίδες, περιλαμβάνουν προσχέδια μηνυμάτων που φέρεται να είχε συντάξει ο ίδιος ο Επστάιν.

Όπως αναφέρει η Dailymail, σε ένα από αυτά τα email, ο Επστάιν ισχυρίζεται ότι ο ιδρυτής της Microsoft είχε ερωτικές επαφές με γυναίκες από τη Ρωσία, από τις οποίες προσβλήθηκε από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι ο Γκέιτς φέρεται να ζήτησε βοήθεια για να εξασφαλίσει φαρμακευτική αγωγή, με σκοπό να τη δώσει διακριτικά στη σύζυγό του, Μελίντα, χωρίς να αποκαλύψει την πραγματική αιτία.

Σε ένα από τα email, το οποίο φαίνεται να εστάλη από τον ίδιο τον Επστάιν προς τον λογαριασμό του ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανήλικων κοριτσιών φαίνεται να εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο Μπιλ Γκέιτς τερμάτισε τη σχέση τους.

«Για να προσθέσουμε προσβολή στην αδικία, στη συνέχεια με δάκρυα στα μάτια, μου ζητάς να διαγράψω τα email σχετικά με το σεξουαλικό σου μεταδιδόμενο νόσημα, το αίτημά σου να σου προμηθεύσω αντιβιοτικά για να τα δώσεις μυστικά στην Μελίντα».

Ένα άλλο μήνυμα αναφέρει: «Μου ζητήθηκε και λάθος υπέκυψα σε συμμετοχή σε πράξεις που κυμαίνονταν από ηθικά ακατάλληλες μέχρι αμφιλεγόμενες… Από το να βοηθήσω τον Μπιλ να προμηθευτεί φάρμακα για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από τις σχέσεις του με Ρωσίδες κοπέλες, μέχρι τη διευκόλυνση των παράνομων ερωτικών του ραντεβού με παντρεμένες γυναίκες, ακόμη και το να μου ζητηθεί να προμηθεύσω Adderall για τουρνουά μπριτζ».

Τα συγκεκριμένα email δεν αποτελούν επιβεβαιωμένη αλληλογραφία, αλλά προσχέδια που αποδίδονται στον Επστάιν και καταγράφουν τους δικούς του ισχυρισμούς. Πολλοί ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους έγγραφα πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη, καθώς δεν συνοδεύονται από αποδείξεις και δεν επιβεβαιώνουν γεγονότα.

Η πλευρά του Μπιλ Γκέιτς απάντησε άμεσα, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις αναφορές και χαρακτηρίζοντάς τες εντελώς ψευδείς. Εκπρόσωποί του υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ανυπόστατους ισχυρισμούς που αντικατοπτρίζουν τη δυσαρέσκεια ή τις σκοπιμότητες του Επστάιν μετά τη διακοπή των σχέσεών τους.

Η νέα δημοσιοποίηση των αρχείων ρίχνει φως στο εύρος των επαφών του Επστάιν με ισχυρά πρόσωπα, χωρίς όμως να σημαίνει ότι κάθε αναφορά συνιστά και αποδεδειγμένο γεγονός.