Η εικόνα και φωνή του Val Kilmer χρησιμοποιούνται με την απόλυτη συναίνεση της οικογένειάς του.

Πέντε χρόνια πριν από τον θάνατό του το 2025, ο Val Kilmer υπέγραψε για να υποδυθεί τον πάτερ Fintan, έναν καθολικό ιερέα και ιθαγενή Αμερικανό στην ταινία «As Deep as the Grave». Αλλά ο Kilmer, ο οποίος πάλευε με τον καρκίνο του λάρυγγα, ήταν πολύ άρρωστος για να βρεθεί ακόμα και στο πλατό.

«Ήταν ο ηθοποιός που ήθελα να υποδυθεί αυτόν τον ρόλο», είπε ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας Coerte Voorhees. «Ο ρόλος δημιουργήθηκε σε μεγάλο βαθμό γύρω από αυτόν. Βασίστηκε στην ιθαγενή αμερικανική του κληρονομιά και τους δεσμούς του και την αγάπη του για τη Νοτιοδυτική Αμερική. Περνούσε μια πολύ, πολύ δύσκολη περίοδο από ιατρική άποψη και δεν μπορούσε να το κάνει».

Παρόλο που ο Kilmer δεν κατάφερε να γυρίσει ούτε μία σκηνή, ο Voorhees πραγματοποιήσει το όραμά του να τον έχει στο καστ χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονη γενετική τεχνητή νοημοσύνη. Και το κατάφερε με τη συνεργασία της οικογένειας του εκλιπόντος ηθοποιού και της κόρης του Mercedes αλλά και του γιου του Jack.

«Η οικογένειά του έλεγε συνεχώς πόσο σημαντική θεωρούσαν την ταινία και ότι ο Val ήθελε πραγματικά να συμμετάσχει σε αυτήν», είπε ο Coerte Voorhees. «Πίστευε πραγματικά ότι ήταν μια σημαντική ιστορία στην οποία ήθελε να μπει το όνομά του. Ήταν αυτή η υποστήριξη που μου έδωσε την αυτοπεποίθηση να πω, εντάξει, ας το κάνουμε αυτό. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι μπορεί να το αποκαλούσαν αμφιλεγόμενο, αυτό ήθελε ο Val» επέμεινε ο σκηνοθέτης.

Το «As Deep as the Grave», το οποίο προηγουμένως είχε τον τίτλο «Canyon of the Dead», είναι η αληθινή ιστορία των αρχαιολόγων της Νοτιοδυτικής Αμερικής, Ann και Earl Morris, που καταγράφουν τις ανασκαφές τους στο Canyon de Chelly της Αριζόνα, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν την ιστορία του λαού Navajo. Η Abigail Lawrie («Tin Star») πρωταγωνιστεί δίπλα στον Tom Felton («Harry Potter»), με ένα καστ που περιλαμβάνει τους Wes Studi και Abigail Breslin.

Ο Kilmer, ή η εκδοχή του ηθοποιού που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη, θα εμφανιστεί σε «ένα σημαντικό μέρος» της ολοκληρωμένης ταινίας. Το έργο χρησιμοποιεί τόσο νεότερες εικόνες του Kilmer, πολλές από τις οποίες παρείχε η οικογένειά του, όσο και πλάνα από τα τελευταία του χρόνια για να δείξει τον χαρακτήρα του σε διάφορα στάδια της ζωής του. Ο ήχος που χρησιμοποιείται επίσης έχει ως πρωτόλειο υλικό τη φωνή του Kilmer, η οποία, αργότερα στη ζωή του, υπέστη βλάβη μετά από επέμβαση για τον καρκίνο.

«Ο χαρακτήρας στην ταινία πάσχει επίσης από φυματίωση», είπε ο John Voorhees συμπαραγωγός της ταινίας. «Και πάλι, αυτός ο ιστορικός χαρακτήρας αντικατόπτριζε την πραγματική κατάσταση του Val όταν έπασχε από καρκίνο του λαιμού. Έτσι, όσον αφορά τη φωνή, αυτή είναι μια πραγματικά μοναδική ευκαιρία για τον χαρακτήρα να αντικατοπτρίσει την πάθηση από την οποία έπασχε στην πραγματικότητα ο ηθοποιός, δημιουργώντας έτσι ένα είδος γέφυρας».

Το «As Deep as the Grave» είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή, η οποία διέκοψε τα γυρίσματα λόγω της πανδημίας παρατείνοντας την παραγωγή σε έξι χρόνια. Κάποια στιγμή, οι δημιουργοί της ταινίας είχαν κόψει σκηνές που αφορούσαν τον ρόλο του Kilmer για λόγους προϋπολογισμού και χρονικούς περιορισμούς, αλλά όταν είδαν το υλικό, συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να το επαναφέρουν για να ολοκληρώσουν την αφήγηση.

«Πραγματικά καταλάβαμε ότι αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο που έλειπε. Κανονικά, απλώς θα κάναμε νέο κάστινγκ για τον ηθοποιό. Είμαι υπέρμαχος της συνεργασίας με τους ηθοποιούς μας και έχουμε εξαιρετικές ερμηνείες σε όλη αυτή την ταινία. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε ξανά γυρίσματα. Δεν έχουμε τον προϋπολογισμό. Δεν είμαστε ένα μεγάλο στούντιο. Έτσι, έπρεπε να σκεφτούμε καινοτόμους τρόπους για να το κάνουμε. Και συνειδητοποιήσαμε ότι η τεχνολογία είναι εκεί για εμάς» είπε ο Voorhees.

Σε δήλωσή της Mercedes Kilmer είπε ότι υποστηρίζει την ταινία και σημείωσε ότι ο πατέρας της ήταν «ένας βαθιά πνευματικός άνθρωπος» που αντηχούσε σε μια «ιστορία ανακάλυψης και φώτισης» που διαδραματίζεται στη Νοτιοδυτική Αμερική. «Πάντα έβλεπε τις αναδυόμενες τεχνολογίες με αισιοδοξία ως εργαλείο για επέκταση». «Τις δυνατότητες της αφήγησης», πρόσθεσε η Mercedes Kilmer. «Αυτό το πνεύμα είναι κάτι που όλοι τιμούμε μέσα σε αυτή τη συγκεκριμένη ταινία, της οποίας ήταν αναπόσπαστο κομμάτι».

Ο Kilmer συνεργάστηκε με την Sonantic για να δημιουργήσει τη φωνή του μέσω τεχνητής νοημοσύνης όταν επανέλαβε τον ρόλο του ως Tom «Iceman» Kazansky στην ταινία «Top Gun: Maverick» του 2022. Εκείνη την εποχή, είχε δήλωσε ότι ήταν «ευγνώμων» στην εταιρεία τεχνολογίας. «Ως ανθρώπινα όντα, η ικανότητα επικοινωνίας είναι ο πυρήνας της ύπαρξής μας και οι παρενέργειες από τον καρκίνο του λάρυγγα έχουν δυσκολέψει τους άλλους να με καταλάβουν», πρόσθεσε. «Η ευκαιρία να αφηγηθώ την ιστορία μου, με μια φωνή που νιώθω αυθεντική και οικεία, είναι ένα απίστευτα ξεχωριστό δώρο».

Ωστόσο, υπάρχει ακόμα μια έντονη συζήτηση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, με ορισμένα μέρη της δημιουργικής κοινότητας να ανησυχούν ότι η τεχνολογία θα οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας και ανησυχίες ότι οι ομοιότητες των ηθοποιών θα χρησιμοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Με πληροφορίες του Variety