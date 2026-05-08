Έξαλλος ο Λευκός Οίκος για τη fake φωτογραίφία του Τραμπ - «Άρρωστος άνθρωπος» ο Χάμιλ.

Έντονη κριτική δέχθηκε ο διάσημος ηθοποιός του Star Wars, Μαρκ Χάμιλ για μία φωτογραφία AI που ανάρτησε και απεικόνιζε τον Ντόναλντ Τραμπ νεκρό.

Η φωτογραφία είχε τη λεζάντα «Μακάρι». Έκτοτε ο ηθοποιός έχει κατεβάσει την ανάρτησή του.

Ο Λευκός Οίκος τον χαρακτήρισε «άρρωστο άτομο». Ο Χάμιλ που υποδύθηκε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Λουκ Σκάιγουόκερ σε έξι ταινίες του εμβληματικού franchise, δεν σταμάτησε όμως την κριτική. Αντικατέστητε το προηγούμενο μήνυμά του με μία διόρθωση που εξηγούσε πως δεν επιθυμούσε τον θάνατο του Αμερικανού προέδρου.

«Στην πραγματικότητα, του ευχόμουν το αντίθετο, αλλά απολογούμαι εάν βρήκε την εικόνα ακατάλληλη. Θα πρέπει να ζήσει μία μακρά ζωή για να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του» έγραψε. Ο Λευκός Οίκος αμέσως απάντησε πως «ο Μαρκ Χάμιλ είναι ένας άρρωστος άνθρωπος. Αυτοί οι τρελοί της Ριζοσπαστικής Αριστεράς απλώς δεν μπορούν να συγκρατηθούν. Αυτό το είδος ρητορικής είναι ακριβώς αυτό που έχει εμπνεύσει τρεις απόπειρες δολοφονίας σε δύο χρόνια εναντίον του Προέδρου μας».

Πάνω από την αρχική του ανάρτηση ο Χάμιλ είχε γράψει ωστόσο, πως «θα πρέπει να ζήσει αρκετά για να γίνει μάρτυρας της αναπόφευκτης καταστροφικής ήττας του στις ενδιάμεσες εκλογές, να λογοδοτήσει για την άνευ προηγουμένου διαφθορά του, να καθαιρεθεί, να καταδικαστεί και να ταπεινωθεί για τα αμέτρητα εγκλήματά του. Αρκετά για να συνειδητοποιήσει ότι θα ατιμαστεί στα βιβλία της ιστορίας, για πάντα».

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αποκάλεσε τον Χάμιλ «τρελό παράφρονα» και κάλεσε τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και το Δημοκρατικό Κόμμα να «καταδικάσουν αυτή την αηδιαστική έκκληση για βία».

Η σφοδρή κριτική του Χάμιλ δεν είναι νέα υπόθεση. Ο ηθοποιός συχνά επικρίνει τον Τραμπ όπως το 2017 κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, όπου διάβασε τα tweets του Αμερικανού προέδρου με τη φωνή του Τζόκερ.

Το 2024, προκάλεσε την οργή των δεξιών υποστηρικτών του επειδή αμφισβήτησε έναν επίδεσμο που φορούσε ο Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας του σε προεκλογική συγκέντρωση. Την ίδια χρονιά, κοινοποίησε ξανά ένα από τα προηγούμενα tweets της Τέιλορ Σουίφτ, όπου επέκρινε τον Τραμπ, λέγοντας ότι «γερνάει πολύ καλά».

Με πληροφορίες του Guardian/NME