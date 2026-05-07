Η Βερόνικα Φουσάρο, η εκπρόσωπος της Ελβετίας για τη Eurovision 2026, εξέφρασε την αντίθεσή της σχετικά με την απόφαση της EBU για τη Φινλανδία.

Μία ανατροπή στα δεδομένα ήρθε για να ταράξει τα νερά λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά και τον τελικό της Eurovision 2026 που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου στη Βιέννη.

Στο επίκεντρο βρέθηκε για μία ακόμη φορά η Φινλανδία η οποία για αρκετό καιρό έχει εδραιωθεί στην πρώτη θέση των προγνωστικών.

Η χώρα εκπροσωπείται από τη Linda Lampenius και τον Pete Parkkonen με το τραγούδι «Liekinheitin» που συνοδεύεται από το βιολί της πρώτης, μία συνθήκη που έρχεται σε αντίθεση με τους κανονισμούς της EBU που θέλουν ο ήχος κάθε τραγουδιού να είναι προ – ηχογραφημένος.

Παρ’ όλα αυτά, ο φινλανδικός φορέας YLE αιτήθηκε την παρουσία του βιολιού επί σκηνής, μία κίνηση που έγινε δεκτή, προκαλώντας αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, λίγες ώρες μετά από την ανακοίνωση της σχετικής απόφαση η Βερόνικα Φουσάρο, η εκπρόσωπος της Ελβετίας, αντέδρασε στην άδεια που δόθηκε στη Φινλανδία να συμμετάσχει το έγχορδο ζωντανά στη σκηνή.

Όπως δήλωσε η ίδια, εύχεται τα καλύτερα στην συμμετοχή της Φινλανδίας, ωστόσο σημειώνει ότι η ίδια δεν είχε την άδεια να παίξει κιθάρα στον τελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού.

«Προσεγγίσαμε επίσης την EBU για άδεια να παίξουμε κιθάρα, και μας είπαν ότι αν το όργανο είναι συνδεδεμένο με καλώδιο, απαγορεύεται, ενώ για το βιολί δεν χρειάζεται καλώδιο αφού ο ήχος περνάει μέσω μικροφώνου. Φυσικά, χαίρομαι για τη Φινλανδία, αλλά οι κανόνες πρέπει να είναι οι ίδιοι για όλους».

