Μία διαφορετικό εκδοχή του «Ferto» παρουσίασε ο εκπρόσωπος της Νορβηγίας από τη Eurovision του 2009.

Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ ήταν ο εκπρόσωπος της Νορβηγίας για τη Eurovision του 2009 που είχε μαγέψει με το βιολί του και την ερμηνεία του τις επιτροπές και τους φαν του θεσμού, συγκεντρώνοντας μία βαθμολογία ρεκόρ για τα δεδομένα.

Ο νεαρός τότε καλλιτέχνης είχε ανέβει στη σκηνή της Μόσχα συγκεντρώνοντας συνολικά 378 βαθμούς αποσπώντας συνολικά 16 δωδεκάρια και βαθμολογίες από όλες τις συμμετέχοντες χώρες.

Ο ίδιος, το απόγευμα της Πέμπτης 9 Μαΐου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο αφιερωμένο στην φετινή ελληνική αποστολή και τον Akyla, καθώς κατάφερε να «παντρέψει» το βιολί του με την ερμηνεία του έλληνα καλλιτέχνη.

