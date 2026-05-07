Το σκηνικό υπερθέαμα του Ακύλα στη Βιέννη έκλεψε τις εντυπώσεις με την ελληνική συμμετοχή να σαρώνει στα προγνωστικά.

Ένα εντυπωσιακό πρώτο δείγμα από τη δεύτερη πρόβα του Ακύλα στη σκηνή της Eurovision 2026, δόθηκε στη δημοσιότητα, ανεβάζοντας κατακόρυφα τον ενθουσιασμό για την ελληνική συμμετοχή.

Το βίντεο διάρκειας 30 δευτερολέπτων αποκαλύπτει μια δυναμική και υψηλής αισθητικής σκηνική παρουσία, που ήδη συζητιέται έντονα.

Από τη Βιέννη, όπου χτυπά η «καρδιά» της φετινής Eurovision, η απεσταλμένη του ΕΡΤnews Κέλλυ Βρανάκη μετέφερε το ιδιαίτερα θετικό κλίμα που επικρατεί γύρω από την ελληνική αποστολή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της, η εμφάνιση του Ακύλα έχει αποσπάσει εξαιρετικά σχόλια, ενώ χαρακτηρίζεται καθηλωτική από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή.

Τη σκηνική επιμέλεια υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός, δημιουργώντας ένα οπτικά εντυπωσιακό αποτέλεσμα με έντονους φωτισμούς, σύγχρονη αισθητική και ανατροπές που αναμένεται να ξεχωρίσουν στον πρώτο ημιτελικό. Όπως αποκάλυψε η Κέλλυ Βρανάκη, η ελληνική εμφάνιση κρύβει περισσότερες από μία εκπλήξεις, με το φινάλε να θεωρείται ένα από τα πιο δυνατά σημεία της παρουσίασης.

Ο Ακύλας θα διαγωνιστεί στην τέταρτη θέση του πρώτου ημιτελικού, διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό με το τραγούδι «Ferto». Η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται ήδη πολύ ψηλά στα στοιχήματα και τα προγνωστικά, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις.

Το σκηνικό σύμπαν του «Ferto», όπως παρουσιάστηκε στο απόσπασμα της πρόβας, υπόσχεται μια ατμοσφαιρική και έντονα θεατρική εμπειρία στη σκηνή του Stadthalle της Βιέννης, όπου θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος ημιτελικός στις 12 Μαΐου.

Ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2026 θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.