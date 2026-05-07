Το περιφερειακό δικαστήριο του Ανόβερο δικαίωσε τον τουρίστα.

Αποζημίωση άνω των 900 ευρώ εξασφάλισε Γερμανός τουρίστας, μετά από δικαστική απόφαση που έκρινε ότι οι διακοπές του στην Ελλάδα το 2024 ήταν «ελαττωματικές», λόγω της αδυναμίας του να βρει διαθέσιμες ξαπλώστρες σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Κω.

Ο άνδρας, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ταξίδεψε με την οικογένειά του στο νησί, έχοντας πληρώσει συνολικά 7.186 ευρώ για οργανωμένο πακέτο διακοπών. Όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, καθημερινά ξυπνούσε γύρω στις 06:00 προκειμένου να βρει ελεύθερη ξαπλώστρα, ωστόσο ακόμη και τότε δεν έβρισκε διαθέσιμες θέσεις, καθώς άλλοι επισκέπτες τις «έκλειναν» με πετσέτες για ώρες.

Σύμφωνα με την προσφυγή του, ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν είχε λάβει μέτρα για την αποτροπή της πρακτικής αυτής, γνωστής ως «πόλεμος ξαπλώστρας», με αποτέλεσμα η οικογένεια να μην μπορεί να απολαύσει βασικές παροχές των διακοπών της. Ο ίδιος ανέφερε μάλιστα ότι τα παιδιά του αναγκάζονταν σε ορισμένες περιπτώσεις να κάθονται στο πάτωμα, λόγω έλλειψης χώρου δίπλα στην πισίνα.

Το περιφερειακό δικαστήριο του Ανόβερο, σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC, δικαίωσε τον τουρίστα, κρίνοντας ότι, αν και ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν έχει άμεση ευθύνη για τη λειτουργία του ξενοδοχείου, όφειλε να διασφαλίσει μια εύλογη αναλογία ξαπλώστρων σε σχέση με τους επισκέπτες και να μεριμνήσει για την οργάνωση του χώρου.

Η αρχική επιστροφή 350 ευρώ που είχε προσφερθεί απορρίφθηκε ως ανεπαρκής, με το δικαστήριο να επιδικάζει τελικά 986,70 ευρώ (περίπου 852 λίρες) στην οικογένεια.

Το φαινόμενο της «μάχης για τις ξαπλώστρες» δεν είναι νέο στον τουρισμό. Παρόμοιες καταγγελίες έχουν καταγραφεί σε δημοφιλείς προορισμούς, ενώ βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δείξει τουρίστες να στήνουν ακόμη και «καραούλι» από τα ξημερώματα για μια θέση δίπλα στην πισίνα.

Σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας έχουν επιβληθεί πρόστιμα έως και 250 ευρώ για παραθεριστές που δεσμεύουν ξαπλώστρες χωρίς να τις χρησιμοποιούν, ενώ ορισμένες τουριστικές εταιρείες έχουν εισαγάγει σύστημα προκράτησης με επιπλέον χρέωση, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το φαινόμενο.