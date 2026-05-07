Μεταξύ των μη εγκεκριμένων ή πλαστών φαρμάκων που κατασχέθηκαν βρίσκονται θεραπείες για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας, ηρεμιστικά, αναλγητικά, αντιβιοτικά ή ακόμη και προϊόντα που βοηθούν στη διακοπή του καπνίσματος.

Σχεδόν 270 ύποπτοι για λαθρεμπόριο φαρμάκων συνελήφθησαν και 66 εγκληματικές ομάδες εξαρθρώθηκαν σε αστυνομική επιχείρηση που διεξήχθη σε 90 χώρες - μεταξύ αυτών και η Ελλάδα - ανακοίνωσε σήμερα η Interpol, η οποία εξέφρασε ιδίως ανησυχία για την παράνομη κυκλοφορία αντιπαρασιτικών προϊόντων.

Η επιχείρηση «Pangea XVIII», που διοργανώθηκε τον Μάρτιο σε όλες τις ηπείρους, επέτρεψε την κατάσχεση πάνω από 6 εκατομμυρίων παράνομων φαρμάκων, αξίας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η διεθνής οργάνωση εγκληματολογικής αστυνομίας, η έδρα της οποίας βρίσκεται στη Λιόν, στην κεντροανατολική Γαλλία.

«Χάρη στις διαδικτυακές αγορές και στα άτυπα κυκλώματα προμηθειών, οι εγκληματίες μπορούν να εκμεταλλεύονται τα κενά στα συστήματα ελέγχου και να στοχεύουν σε ανθρώπους που αναζητούν γρήγορες ή οικονομικά προσιτές θεραπείες», διευκρινίζει ο γενικός γραμματέας της Ιντερπόλ Βάλντετσι Ουρκίζα, ο οποίος προειδοποιεί για «σοβαρές, ακόμη και μοιραίες» συνέπειες.

Ανησυχία για αντιπαρασιτικά, στεροειδή και πεπτίδια

Η Ιντερπόλ επισημαίνει «ισχυρή αύξηση» των κατασχέσεων αντιπαρασιτικών φαρμάκων, κυρίως ανθελμινθικών, που είναι εγκεκριμένα μόνο για κτηνιατρική χρήση. Τα προϊόντα αυτά, τα οποία παρουσιάζονται συχνά ως «συμπληρώματα διατροφής», πωλούνται στο πλαίσιο «εναλλακτικών θεραπειών κατά του καρκίνου», διευκρινίζει η Interpol, υπογραμμίζοντας ότι «οι ισχυρισμοί αυτοί δεν στηρίζονται σε καμία επιστημονική απόδειξη».

Η χρήση αυτού του είδους προϊόντων είχε «ήδη παρατηρηθεί» κατά την πανδημία της COVID-19, υπενθυμίζει η Ιντερπόλ.

Επίσης η ζήτηση φαρμακευτικών προϊόντων που συνδέονται με «τις επιδόσεις» και «τον τρόπο ζωής», όπως τα στεροειδή και τα πεπτίδια, συνεχίζει να αυξάνεται, «τροφοδοτούμενη από τις κοινότητες αύξησης της μυϊκής μάζας και καλής φυσικής κατάστασης», συνεχίζει η Ιντερπόλ.

Μεταξύ των αξιοσημείωτων υποθέσεων της επιχείρησης αυτής ήταν η διάλυση εργοστασίου λαθραίας παρασκευής φαρμάκων στη Βουλγαρία, όπου κατασχέθηκαν εκατομμύρια δισκία, αμπούλες και ενέσιμα προϊόντα. Στη Μπουρκίνα Φάσο, οι αρχές κατέσχεσαν 384.000 αντιβιοτικές κάψουλες. Στην Ακτή Ελεφαντοστού εντοπίστηκε ένας τόνος πλαστής ιβουπροφαίνης σε όχημα.

Οι 90 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα της Interpol:

Αλβανία, Ανγκόλα, Αργεντινή, Αρμενία, Αρούμπα, Αυστραλία, Αυστρία, Μπαγκλαντές, Λευκορωσία, Μπενίν, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μποτσουάνα, Βραζιλία, Μπρουνέι, Βουλγαρία, Μπουρκίνα Φάσο, Καμπότζη, Καμερούν, Καναδάς, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Χιλή, Κίνα, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Δομινικανή Δημοκρατία, Ισημερινός, Εσουατίνι, Αιθιοπία, Φινλανδία, Γαλλία, Γκαμπόν, Γεωργία, Γκάνα, Ελλάδα, Γουινέα, Χονγκ Κονγκ (Κίνα), Ινδία, Ινδονησία, Ιράκ, Ιρλανδία, Ιταλία, Τζαμάικα, Ιορδανία, Κένυα, Λάος, Λετονία, Μαλαισία, Μάλτα, Μεξικό, Μολδαβία, Μαρόκο, Μιανμάρ, Ναμίμπια, Νεπάλ, Νέα Ζηλανδία, Νικαράγουα, Νιγηρία, Βόρεια Ιρλανδία, Νορβηγία, Παναμάς, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Κατάρ, Ρουμανία, Ρωσία, Ρουάντα, Άγιος Μαρίνος, Σενεγάλη, Σερβία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Σρι Λάνκα, Σουηδία, Τανζανία, Ταϊλάνδη, Τιμόρ-Λέστε, Τουρκία, Ουγκάντα, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ουζμπεκιστάν, Βενεζουέλα και Ζιμπάμπουε.

Το Top10 κατασχεμένων παράνομων φαρμακευτικών προϊόντων:

To Top 10 των χωρών με τις μεγαλύτερες κατασχέσεις παράνομων φαρμακευτικών προϊόντων: