Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης για τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα, συνολικού ύψους 16,8 εκατ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2026-2030. Το νέο πλαίσιο αφορά εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς σταθμούς, περιφερειακά τηλεοπτικά μέσα και επιχειρήσεις ηλεκτρονικού Τύπου, ενώ αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσω Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Η έγκριση της Κομισιόν ήρθε έπειτα από διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των ευρωπαϊκών αρχών, με κεντρικό ρόλο του υφυπουργού στον πρωθυπουργό και αρμόδιου για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος συντόνισε τις επαφές για τη διαμόρφωση του νέου μοντέλου στήριξης του κλάδου.

Βασικός πυλώνας του προγράμματος αποτελεί το λεγόμενο «Μέτρο Α», μέσω του οποίου το Δημόσιο θα καλύπτει πλήρως την εργοδοτική εισφορά 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ, η οποία υπολογίζεται επί του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων ΜΜΕ. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στόχος είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, η ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους και η διατήρηση των θέσεων εργασίας στον κλάδο.

Παράλληλα, το νέο σχήμα προβλέπει και μηχανισμό πρόσθετης επιβράβευσης, μέσω «bonus ποιότητας», το οποίο μπορεί να αυξήσει την ενίσχυση έως και κατά 20% για επιχειρήσεις που διατηρούν το προσωπικό τους και πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά και δεοντολογικά κριτήρια.

Το δεύτερο σκέλος του προγράμματος, το «Μέτρο Β», αφορά άμεσες επιχορηγήσεις προς εκδότες εφημερίδων και περιοδικών, με ετήσιο προϋπολογισμό που φτάνει τα 10,2 εκατ. ευρώ.

Καθοριστικής σημασίας για την τελική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρούνται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων προγραμμάτων στήριξης του Τύπου. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασαν οι ελληνικές αρχές, κατά την περίοδο 2021-2025 η απασχόληση δημοσιογράφων αυξήθηκε κατά 4,6%, ενώ το λοιπό προσωπικό στα μέσα ενημέρωσης σημείωσε αύξηση 13,8%, εξέλιξη που αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης του κλάδου.