Τα μέτρα της ΕΕ θα αφορούν την ηλεκτροκίνηση και τα καύσιμα αεροσκαφών.

Η Ευρώπη πρέπει να προετοιμάζεται για ένα «αρκετά δύσκολο» καλοκαίρι, λόγω του αντίκτυπου της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στα καύσιμα αεροσκαφών, επεσήμανε σήμερα Τρίτη ο Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, ο οποίος τόνισε ότι η παγκόσμια αγορά ενέργειας βρίσκεται σε κατάσταση ακραίας πίεσης.

Η ΕΕ προετοιμάζει μέτρα για να περιορίσει αυτόν τον αντίκτυπο, δήλωσε ο Γιόργκενσεν σε δημοσιογράφους στη Μαδρίτη. Όπως είπε, τα μέτρα θα αφορούν την ηλεκτροκίνηση και τα καύσιμα αεροσκαφών, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή πρέπει να συντονιστεί σχετικά με την αποθήκευση φυσικού αερίου.

Ο Γιόργκενσεν είπε επίσης ότι δεν πιστεύει πως ένας έκτακτος φόρος υπερκερδών σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητος προς το παρόν, μεταδίδει το Al Jazeera.

«Αν χρειαστεί, μπορεί να ανακατανείμουμε και να μοιραστούμε τους διαθέσιμους πόρους καυσίμων αεροσκαφών που έχουμε», υπογράμμισε.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν προειδοποιήσει για ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών εντός λίγων εβδομάδες. Περίπου το 75% της προμήθειας καυσίμων αεροσκαφών της Ευρώπης προέρχεται από τη Μέση Ανατολή, τονίζει το Reuters.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Οι πτήσεις θα είναι ακριβότερες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να δούμε ακυρώσεις. Αυτό πρέπει να αποτελέσει ηχηρό καμπανάκι κινδύνου. Πρέπει να μας δείξει ότι η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι απολύτως απαραίτητη», τόνισε ο Νταν Γιόργκενσεν σε συνέντευξη που παραχώρησε στη «La Vanguardia».

Εκτίμησε ότι οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν υψηλές για παρατεταμένη περίοδο και πως «ακόμη κι αν αύριο κηρυχθεί ειρήνη, μας περιμένουν δύσκολες εβδομάδες, μήνες, ακόμη και χρόνια όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας», λόγω της σοβαρής υποβάθμισης των υποδομών φυσικού αερίου στη Μέση Ανατολή, και ειδικότερα στο Κατάρ, η αποκατάσταση των οποίων θα χρειαστεί χρόνια.

Ερωτηθείς αν προβλέπει παρόμοιο σενάριο και στην αγορά πετρελαίου, σημείωσε ότι η κατάσταση είναι «κάπως διαφορετική» και πως η παραγωγή θα μπορούσε να αποκατασταθεί πιο γρήγορα και η κατάσταση να εξομαλυνθεί σε διάστημα λίγων εβδομάδων.

Ο επίτροπος διευκρίνισε ότι, από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, η ΕΕ έχει διαθέσει πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιπλέον ενεργειακά κόστη και υπενθύμισε ότι

«Όσο εισάγουμε περισσότερα από 370 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε ορυκτά καύσιμα, θα είμαστε υπερβολικά ευάλωτοι».

Μπιρόλ (ΔΟΕ): Η τωρινή ενεργειακή κρίση είναι η «μεγαλύτερη στην ιστορία»

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) Φατίχ Μπιρόλ δήλωσε ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν προκαλεί τη χειρότερη ενεργειακή κρίση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο κόσμος.

«Πρόκειται πραγματικά για τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία», εκτίμησε ο Μπιρόλ μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

«Η κρίση είναι ήδη τεράστια, αν συνδυάσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης πετρελαίου και της κρίσης φυσικού αερίου με τη Ρωσία», πρόσθεσε.

Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει σχεδόν διακοπεί η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ από όπου υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η τρέχουσα κρίση έρχεται να προστεθεί στις επιπτώσεις του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία εξαιτίας του οποίου η ΕΕ διέκοψε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου.

Ο Μπιρόλ είχε επισημάνει νωρίτερα τον Απρίλιο ότι θεωρεί την τρέχουσα κατάσταση στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές χειρότερη από τις προηγούμενες κρίσεις του 1973, του 1979 και του 2022 μαζί και είχε προειδοποιήσει ότι ο κόσμος ετοιμάζεται να ζήσει «μαύρο Απρίλιο».

«Ο Μάρτιος ήταν πολύ δύσκολος, αλλά ο Απρίλιος θα είναι πολύ χειρότερος», είχε τονίσει.

Τον Μάρτιο ο IAE συμφώνησε να αποδεσμεύσει αριθμό ρεκόρ 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατακόρυφη άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Με πληροφορίες από Reuters, Al Jazeera, democrata