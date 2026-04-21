Aεροπορικές εταιρείες αναγκάζονται να αυξήσουν τις τιμές των εισιτηρίων και να αναθεωρήσουν τις οικονομικές τους προβλέψεις.

Η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία αντιμετωπίζει σοβαρές αναταράξεις μετά τη δραματική εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα αεροσκαφών, λόγω της κλιμακούμενης σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Τις τελευταίες εβδομάδες το κόστος έχει εκτοξευθεί από τα 85 - 90 δολάρια το βαρέλι στα 150 - 200 δολάρια. Πρόκειται για σημαντικό οικονομικό πλήγμα στις αεροπορικές εταιρείες, καθώς τα καύσιμα αποτελούν έως και το ένα τέταρτο των λειτουργικών εξόδων. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες αναγκάζονται να αυξήσουν τις τιμές των εισιτηρίων και να αναθεωρήσουν τις οικονομικές τους προοπτικές.

Ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη διαθέτει αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών για περίπου έξι εβδομάδες, εκφράζοντας φόβο για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ», ενώ υπάρχει κίνδυνος οι καλοκαιρινές διακοπές να βυθιστούν στο χάος.

Ο Independent παρουσιάζει πώς ανταποκρίνονται οι αεροπορικές εταιρείες, με αλφαβητική σειρά:

Aegean Airlines

Η ελληνική αεροπορική εταιρεία αναμένει ότι οι αναστολές πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή και η αύξηση των τιμών στα καύσιμα έχουν «σημαντική επίδραση» στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.

AirAsia X

Στελέχη της μαλαισιανής αεροπορικής εταιρείας δήλωσαν ότι ο όμιλος έχει μειώσει κατά 10% τις πτήσεις του και επιβάλλει προσαύξηση περίπου 20% στα καύσιμα.

Air France-KLM

Ο όμιλος δήλωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων μεγάλων αποστάσεων - κατά 50 ευρώ ανά εισιτήριο μετ’ επιστροφής.

Η ολλανδική θυγατρική KLM δήλωσε στις 16 Απριλίου ότι θα ακυρώσει 160 πτήσεις στην Ευρώπη τον επόμενο μήνα.

Air India

Η ινδική αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι θα αναθεωρήσει την προσαύξηση καυσίμων, εφαρμόζοντας κλιμακωτό σύστημα βάσει απόστασης.

Airline Operators of Nigeria

Η Airline Operators of Nigeria (AON), που εκπροσωπεί περίπου δώδεκα κυρίως εγχώριους αερομεταφορείς, είχε προειδοποιήσει ότι θα σταματούσε τις υπηρεσίες από τις 20 Απριλίου, αναφέροντας ότι οι εκτοξευόμενες τιμές καυσίμων καθιστούν τη λειτουργία μη βιώσιμη. Ωστόσο, ανεστάλη προσωρινά η διακοπή λειτουργίας.

Air New Zealand

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε στις 7 Απριλίου ότι θα μειώσει πτήσεις έως τον Μάιο και τον Ιούνιο και θα αυξήσει τα εισιτήρια - ήταν από τις πρώτες που ανακοίνωσαν ευρείες αυξήσεις τιμών όταν ξέσπασε η σύγκρουση. Ανέστειλε επίσης την πρόβλεψη ετήσιων κερδών λόγω αστάθειας της αγοράς καυσίμων.

Akasa Air

Η ινδική Akasa Air δήλωσε ότι εισάγει προσαύξηση καυσίμων από 199 έως 1.300 ινδικές ρουπίες (2 έως 14 δολάρια) σε εγχώριες και διεθνείς πτήσεις.

Alaska Air

Η αεροπορική εταιρεία των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα αυξήσει τα τέλη για την πρώτη παραδιδόμενη αποσκευή κατά 5 δολάρια και για τη δεύτερη κατά 10 δολάρια στις πτήσεις της στη Βόρεια Αμερική - το ίδιο και η θυγατρική της Hawaiian Airlines. Αυξάνει επίσης την τιμή για τρίτη αποσκευή από 50 σε 200 δολάρια.

American Airlines

Θα αυξήσει τα τέλη αποσκευών κατά 10 δολάρια για την πρώτη και δεύτερη αποσκευή και κατά 150 δολάρια για την τρίτη αποσκευή σε εσωτερικές και βραχυπρόθεσμες διεθνείς πτήσεις. Επίσης περικόπτει ορισμένα οφέλη για επιβάτες οικονομικής θέσης.

Asiana Airlines

Η νοτιοκορεατική αεροπορική εταιρεία θα μειώσει 22 πτήσεις μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου, σύμφωνα με το Newsis.

Cathay Pacific

Η εταιρεία του Χονγκ Κονγκ θα μειώσει ορισμένες πτήσεις από τα μέσα Μαΐου έως τα τέλη Ιουνίου, ακυρώνοντας περίπου το 2% των προγραμματισμένων επιβατικών πτήσεων, ενώ η χαμηλού κόστους θυγατρική HK Express μειώνει περίπου το 6% των πτήσεων.

Η εταιρεία είχε προηγουμένως ανακοινώσει αύξηση 34% στην προσαύξηση καυσίμων από την 1η Απριλίου και ότι θα την επανεξετάζει κάθε δύο εβδομάδες.

Cebu Air

Η εταιρεία από τις Φιλιππίνες δήλωσε ότι η απότομη αύξηση των τιμών καυσίμων αποτελεί βασική ανησυχία και θα συνεχίσει να επανεξετάζει την τιμολογιακή και δικτυακή στρατηγική της για να μετριάσει τον αντίκτυπο.

China Eastern Airlines

Η εταιρεία δήλωσε ότι θα αυξήσει τις προσαυξήσεις καυσίμων για εσωτερικές πτήσεις από τις 5 Απριλίου, με πτήσεις έως 800 χλμ να επιβαρύνονται με 60 γουάν (9 δολάρια) και πτήσεις άνω των 800 χλμ με 120 γουάν.

Delta Air Lines

Η Delta δήλωσε ότι θα μειώσει τη χωρητικότητα κατά περίπου 3,5% από τον αρχικό σχεδιασμό και θα αυξήσει τα τέλη αποσκευών για να αντισταθμίσει το αυξανόμενο κόστος καυσίμων - κατά 10 δολάρια για την πρώτη και δεύτερη αποσκευή και 50 δολάρια για την τρίτη.

Επίσης, προέβλεψε κέρδη χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της Wall Street. Ο CEO της Delta δήλωσε ότι δεν θα ανανεωθεί η ετήσια πρόβλεψη λόγω αβεβαιότητας για τη διάρκεια της κρίσης στα καύσιμα αεροσκαφών.

EasyJet

Η EasyJet προειδοποίησε για μεγαλύτερη ζημία προ φόρων εξαμήνου μεταξύ 540 και 560 εκατομμυρίων λιρών (731–758 εκατ. δολάρια), συμπεριλαμβανομένων 25 εκατ. λιρών επιπλέον κόστους καυσίμων τον Μάρτιο.

Ο CEO Kenton Jarvis είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές πρέπει να αναμένουν υψηλότερα εισιτήρια προς το τέλος του καλοκαιριού, όταν λήξουν τα υφιστάμενα συμβόλαια αντιστάθμισης καυσίμων.

Frontier Airlines

Η αεροπορική εταιρεία των ΗΠΑ επανεξετάζει την ετήσια πρόβλεψή της καθώς οι τιμές καυσίμων έχουν αυξηθεί σημαντικά από τότε που την εξέδωσε.

Greater Bay Airlines

Η εταιρεία του Χονγκ Κονγκ δήλωσε ότι θα αυξήσει τις προσαυξήσεις καυσίμων στις περισσότερες διαδρομές από την 1η Απριλίου, ενώ θα τις διατηρήσει αμετάβλητες για διαδρομές προς ηπειρωτική Κίνα και Ιαπωνία.

Η προσαύξηση για πτήσεις μεταξύ Χονγκ Κονγκ και Φιλιππίνων θα υπερδιπλασιαστεί.

Hong Kong Airlines

Θα αυξήσει τις προσαυξήσεις καυσίμων έως και 35% από τις 12 Μαρτίου, με τη μεγαλύτερη αύξηση να αφορά πτήσεις προς Μαλδίβες, Μπανγκλαντές και Νεπάλ.

British Airways

Η ιδιοκτήτρια IAG δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει άμεση αυξήσεις τιμών, καθώς έχει αντισταθμίσει μεγάλο μέρος του κόστους των καυσίμων για το βραχυ-μεσοπρόθεσμο διάστημα.

Indigo

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας εισήγαγε προσαυξήσεις καυσίμων από τις 14 Μαρτίου. Παράλληλα πιέζει την κυβέρνηση να μειώσει τους φόρους καυσίμων, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

JetBlue Airways

Η αεροπορική εταιρεία των ΗΠΑ αυξάνει τέλη για προαιρετικές υπηρεσίες, όπως αποσκευές, λόγω «αυξανόμενου λειτουργικού κόστους». Οι τιμές αποσκευών αυξάνονται κατά 4 ή 9 δολάρια.

Korean Air

Η εταιρεία μπαίνει σε καθεστώς έκτακτης διαχείρισης.

Lufthansa

Στο τέλος του καλοκαιριού ο όμιλος θα αποσύρει 27 αεροσκάφη της θυγατρικής CityLine νωρίτερα από το προγραμματισμένο, όπως και τέσσερα Airbus A340-600, μειώνοντας δρομολόγια.

Norse Atlantic

Ακυρώνει τη διαδρομή Λονδίνο Gatwick - Λος Άντζελες λόγω αυξημένων τιμών καυσίμων.

Pakistan International Airlines

Θα αυξήσει τα εισιτήρια κατά 20 δολάρια για εσωτερικές και έως 100 δολάρια για διεθνείς πτήσεις.

Qantas Airways

Αναβάλλει επαναγορά μετοχών 150 εκατ. δολαρίων και αυξάνει την εκτίμηση για το κόστος καυσίμων στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 σε 3,1–3,3 δισ. δολάρια από 2,5 δισ. προηγουμένως.

SAS

Ακυρώνει 1.000 πτήσεις τον Απρίλιο λόγω υψηλών τιμών πετρελαίου και καυσίμων.

Spring Airlines

Αυξήσεις στις προσαυξήσεις καυσίμων σε εσωτερικές πτήσεις από τις 5 Απριλίου.

Southwest Airlines

Αύξηση στα τέλη αποσκευών: 45 δολάρια για την πρώτη και 55 για τη δεύτερη.

TAP

Η πορτογαλική εταιρεία δήλωσε ότι οι αυξήσεις των τιμών στα εισιτήρια θα μετριάσουν εν μέρει τον αντίκτυπο στα έσοδα.

Thai Airways

Αυξήσεις στους ναύλους κατά 10% έως 15%.

SunExpress

Προσωρινή επιβάρυνση 10 ευρώ ανά επιβάτη από 1 Μαΐου σε διαδρομές Τουρκίας–Ευρώπης.

Turkish Airlines

Αποφάσισε να μην διανείμει μέρισμα από τα κέρδη του 2025 για να διατηρήσει τη ρευστότητα.

T’Way Air

Άδεια χωρίς αποδοχές για μέλη πληρώματος καμπίνας τον Μάιο και Ιούνιο.

United Airlines

Μειώνει μη κερδοφόρες πτήσεις και αναμένει ότι οι τιμές πετρελαίου θα παραμείνουν πάνω από 100 δολάρια έως το 2027. Αυξάνει τα τέλη αποσκευών κατά 10 δολάρια για επιβάτες σε ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδά και Λατινική Αμερική.

Vietjet

Προσαρμόζει τη συχνότητα πτήσεων σε ορισμένες διαδρομές λόγω πιθανών ελλείψεων καυσίμων.

Vietnam Airlines

Ακυρώνει 23 πτήσεις την εβδομάδα και ζητά από την κυβέρνηση κατάργηση περιβαλλοντικού φόρου καυσίμων

Virgin Atlantic

Προσθέτει επιβαρύνσεις καυσίμων αλλά εξακολουθεί να δυσκολεύεται να επιστρέψει σε κερδοφορία.

Virgin Australia

Αναμένει αύξηση κόστους και μειώνει χωρητικότητα.

WestJet

Εισάγει επιβάρυνση καυσίμων και συνενώνει πτήσεις.

Με πληροφορίες από Independent