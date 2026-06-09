Η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026 και το ενδεχόμενο νέας παράτασης εμφανίζεται εξαιρετικά περιορισμένο.

Λιγότερο από έναν μήνα απομένει έως τη λήξη της προθεσμίας για την απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρώο Ανελκυστήρων, ωστόσο τα αποτελέσματα της επτάμηνης παράτασης που είχε δοθεί κρίνονται μέχρι στιγμής μη ικανοποιητικά, καθώς ο αριθμός των καταχωρίσεων παραμένει σημαντικά χαμηλότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026 και το ενδεχόμενο νέας παράτασης εμφανίζεται εξαιρετικά περιορισμένο. Ο λόγος είναι ότι το άρθρο 70 του νόμου 5218/2025, με το οποίο θεσπίστηκε το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων, προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης μόνο μία φορά. Αυτό σημαίνει ότι για να δοθεί νέα παράταση θα απαιτηθεί νέα νομοθετική ρύθμιση από τη Βουλή και δεν αρκεί η έκδοση υπουργικής απόφασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι σήμερα έχουν απογραφεί περίπου 288.000 ανελκυστήρες. Η πρόοδος που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της παράτασης είναι περιορισμένη, καθώς από τα τέλη Νοεμβρίου 2025, όταν είχε ολοκληρωθεί η απογραφή περίπου 270.000 ανελκυστήρων, προστέθηκαν μόλις 18.000 νέες καταχωρίσεις.

Το βασικό ερώτημα που παραμένει αναπάντητο αφορά τον πραγματικό αριθμό των ανελκυστήρων που λειτουργούν στη χώρα. Οι αρχικές εκτιμήσεις του υπουργείου Ανάπτυξης έκαναν λόγο για 700.000 ανελκυστήρες, αριθμός που απέχει σημαντικά από τα διαθέσιμα στοιχεία της απογραφής κτιρίων του 2021 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (310.000).

Την ίδια στιγμή, η λήξη της προθεσμίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των αυστηρών κυρώσεων που προβλέπει η νομοθεσία για όσους δεν προχωρήσουν στην απογραφή. Τα πρόστιμα ανά ανελκυστήρα ανέρχονται σε 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό, όπως νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες. Οι κυρώσεις επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων και όχι στους ενοικιαστές.

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Παράλληλα, από εφέτος προβλέπονται πρόστιμα και για συντηρητές ή εγκαταστάτες ανελκυστήρων. Με βάση το άρθρο 238 του νόμου 5297/2026, κυρώσεις επιβάλλονται όταν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο ανελκυστήρας δεν είχε απογραφεί ή ότι στο σχετικό παραστατικό έχει αναγραφεί προδήλως ανακριβής αριθμός απογραφής.

Ο έλεγχος θα διενεργείται μέσω των φορολογικών παραστατικών συντήρησης ή εγκατάστασης, στα οποία είναι πλέον υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού απογραφής που έχει εκδοθεί από το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων. Αρμόδια για τους ελέγχους και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.