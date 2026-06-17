Το Ελεγκτικό Συνέδριο υπογραμμίζει ότι πρέπει να υπάρξει ομοιόμορφη αντιμετώπιση μεταξύ των παιδιών των συνταξιούχων του Δημοσίου και εκείνων που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ ως προς τη συνέχιση της καταβολής της μεταβιβαζόμενης σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Παρατηρήσεις για ζητήματα ισότητας, συνταγματικής τάξης και ορθής νομοθέτησης διατυπώνει η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη γνωμοδότησή της επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Δημοσίου που κατατέθηκε στη Βουλή, αναδεικνύοντας μια σειρά από σημεία που, κατά την κρίση της, πρέπει να διορθωθούν ή να αποσαφηνιστούν πριν από την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας.

Παρότι το Δικαστήριο δεν αμφισβητεί τον πυρήνα της ρύθμισης και θεωρεί ότι οι βασικές διατάξεις εισάγονται παραδεκτά προς γνωμοδότηση, οι παρατηρήσεις του εστιάζουν στην ανάγκη διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης των δικαιούχων, της τήρησης των συνταγματικών κανόνων και της προστασίας των πολιτών από διοικητικές δυσλειτουργίες.

Η σημαντικότερη ίσως επισήμανση αφορά τα τέκνα θανόντων συνταξιούχων. Το Ελεγκτικό Συνέδριο υπογραμμίζει ότι πρέπει να υπάρξει ομοιόμορφη αντιμετώπιση μεταξύ των παιδιών των συνταξιούχων του Δημοσίου και εκείνων που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ ως προς τη συνέχιση της καταβολής της μεταβιβαζόμενης σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Κατά την Ολομέλεια, η διαφορετική μεταχείριση των δύο κατηγοριών θα μπορούσε να δημιουργήσει ζητήματα συμβατότητας με τη συνταγματική αρχή της ισότητας και για τον λόγο αυτό εισηγείται την εναρμόνιση του σχετικού πλαισίου.

Εξίσου ουσιαστική είναι η παρέμβαση του Δικαστηρίου για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων. Η γνωμοδότηση επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, πολλές από τις περιπτώσεις αυτές δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των συνταξιούχων αλλά σε αδυναμία των πληροφοριακών συστημάτων της διοίκησης να εκκαθαρίσουν και να επιβάλουν εγκαίρως τις προβλεπόμενες περικοπές. Με την επισήμανση αυτή το Ελεγκτικό Συνέδριο αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι η πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις αυτές με τρόπο που να σέβεται την αρχή της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των πολιτών, αποφεύγοντας να μετακυλίει τις συνέπειες διοικητικών λαθών στους ίδιους τους δικαιούχους.

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Παράλληλα, η Ολομέλεια προβαίνει σε σημαντικές παρατηρήσεις σχετικά με τη νομοθετική διαδικασία. Υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 του Συντάγματος, τα συνταξιοδοτικά νομοσχέδια πρέπει να έχουν ειδικό χαρακτήρα και να μην ενσωματώνουν διατάξεις άσχετες με το αντικείμενό τους. Στο πλαίσιο αυτό κρίνει ότι συγκεκριμένη εξουσιοδοτική διάταξη, η οποία αφορά άρθρο του νομοσχεδίου εκτός του συνταξιοδοτικού μέρους που έχει εισαχθεί προς γνωμοδότηση, εισάγεται απαραδέκτως ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στην ειδική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αποτυπώνεται και το δημοσιονομικό αποτύπωμα των παρεμβάσεων. Η σημαντικότερη επιβάρυνση αφορά τη διεύρυνση των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης για συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, λόγω των ευνοϊκότερων κριτηρίων χορήγησης, με εκτιμώμενο κόστος περίπου 200 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται ετήσια δαπάνη περίπου 10,8 εκατ. ευρώ για την αναπροσαρμογή των συντάξεων των παθόντων πολιτικών υπαλλήλων, λειτουργών, στρατιωτικών και στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας που υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου.

Επιπλέον, η έκθεση υπολογίζει επιβάρυνση περίπου 13 χιλ. ευρώ από την αύξηση των συντάξεων νέων ασφαλισμένων στις περιπτώσεις όπου υπερισχύει ο υπολογισμός βάσει του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων, ενώ προβλέπεται και πρόσθετη δαπάνη περίπου 6 χιλ. ευρώ για την καταβολή σύνταξης στα τέκνα των προβλεπόμενων κατηγοριών θανόντων συνταξιούχων.