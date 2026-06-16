Η δραστηριότητά της επικεντρώνεται σε επενδύσεις που αφορούν τη μεταφορά πιστωτικού κινδύνου από τραπεζικά χαρτοφυλάκια προς επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η ίδια.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του σταδίου αποσφράγισης των δεσμευτικών προσφορών για την επιλογή του στρατηγικού επενδυτή που θα αναλάβει τη διαχείριση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες επιτροπές, κατατέθηκε μία δεσμευτική προσφορά, από τον οικονομικό φορέα «Christofferson, Robb & Co, LLC», ο οποίος, μετά τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και τη διαπίστωση της συμμόρφωσής του με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος.

Η Christofferson, Robb & Company (CRC) είναι ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων με εξειδίκευση στις παγκόσμιες αγορές πιστώσεων. Η δραστηριότητά της επικεντρώνεται σε επενδύσεις που αφορούν τη μεταφορά πιστωτικού κινδύνου από τραπεζικά χαρτοφυλάκια προς επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η ίδια, επιτρέποντας στις τράπεζες να ενισχύουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και να μειώνουν το κόστος κεφαλαίου για τη χορήγηση νέων δανείων.

Το επόμενο διάστημα ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και, εφόσον αυτά κριθούν πλήρη, θα ανακηρυχθεί οριστικός ανάδοχος, προκειμένου να υπογράψει τη σύμβαση παραχώρησης. Η σύμβαση θα εισαχθεί στη συνέχεια στη Βουλή προς κύρωση, ολοκληρώνοντας τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες. Με την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου θα ολοκληρωθεί η πολυεπίπεδη διαδικασία επιλογής του στρατηγικού επενδυτή για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο οποίος εκτιμάται ότι θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το φθινόπωρο. Καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση του εγχειρήματος θεωρείται και η συμμετοχή των συστημικών τραπεζών, οι οποίες θα ενισχύσουν το επενδυτικό σχήμα με 100 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο απευθείας συμφωνίας με τον επενδυτή.

Έως την πλήρη ενεργοποίηση του φορέα παραμένει σε ισχύ το ενδιάμεσο πρόγραμμα στήριξης ευάλωτων οφειλετών, το οποίο προβλέπει την άμεση αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας των δικαιούχων, καθώς και κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης του δανείου έως 210 ευρώ.