Ανοδικά κινήθηκαν για ακόμη μία χρονιά οι τιμές πώλησης των ακινήτων στην Ελλάδα, με τη μέση αύξηση το 2025 να διαμορφώνεται στο 3,7% σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της REMAX Ελλάς.
Την ίδια ώρα, σημαντική αύξηση καταγράφηκε και στον αριθμό των αγοραπωλησιών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της ελληνικής κτηματαγοράς.
Η άνοδος αφορά τόσο τα νεόδμητα ακίνητα ηλικίας έως πέντε ετών όσο και τα παλαιότερα. Ειδικότερα, οι τιμές των νεόδμητων κατοικιών αυξήθηκαν κατά 4,1% σε ετήσια βάση, ενώ τα ακίνητα άνω των πέντε ετών σημείωσαν αύξηση 3,3%.
Η υψηλότερη μέση τιμή πώλησης για νεόδμητα ακίνητα καταγράφηκε στη Μύκονο, όπου έφτασε τα 8.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολούθησαν η Γλυφάδα και το Παλαιό Ψυχικό με 7.000 ευρώ/τ.μ., η Φιλοθέη με 6.500 ευρώ/τ.μ., η περιοχή Χίλτον με 6.400 ευρώ/τ.μ., το Ελληνικό με 6.300 ευρώ/τ.μ., η παλιά παραλία Θεσσαλονίκης με 6.200 ευρώ/τ.μ., καθώς και η Πειραϊκή και η Βούλα με 6.000 ευρώ/τ.μ.
Σύμφωνα με τη REMAX Ελλάς, η μεγαλύτερη αύξηση στα νεόδμητα ακίνητα αποδίδεται στην αυξημένη προτίμηση των αγοραστών για σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες, αλλά και στη μειωμένη προσφορά, καθώς ο ρυθμός ανέγερσης νέων κατοικιών δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση.
Στην Αττική, η αγορά κινήθηκε επίσης ανοδικά, με μέση αύξηση 3,1% τόσο στα νεόδμητα όσο και στα παλαιά ακίνητα. Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 3.822 ευρώ/τ.μ. για τα νεόδμητα και στα 2.537 ευρώ/τ.μ. για τα παλαιά.
Στο κέντρο της Αθήνας, οι τιμές των νεόδμητων αυξήθηκαν κατά 2,1%, στα 3.711 ευρώ/τ.μ., ενώ των παλαιών κατά 3,5%, στα 2.529 ευρώ/τ.μ. Ισχυρές αυξήσεις στα παλαιά ακίνητα σημειώθηκαν στα Εξάρχεια, με άνοδο 8,1%, στα Πατήσια με 7,4% και στον Νέο Κόσμο με 7%.
Στα Νότια Προάστια, η μέση αύξηση έφτασε το 4,3% για τα νεόδμητα και το 3,7% για τα παλαιά. Ξεχώρισε το Ελληνικό, όπου οι τιμές των νεόδμητων ακινήτων αυξήθηκαν κατά 21,2%, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 6.300 ευρώ/τ.μ. Σημαντική άνοδος καταγράφηκε και στη Δάφνη, με αύξηση 10,1%.
Στη Θεσσαλονίκη, η μέση αύξηση τιμών διαμορφώθηκε στο 3,7% τόσο για τα νεόδμητα όσο και για τα παλαιά ακίνητα. Η μέση τιμή ανήλθε στα 2.692 ευρώ/τ.μ. για τα νεόδμητα και στα 1.865 ευρώ/τ.μ. για τα παλαιά. Στον Δήμο Θεσσαλονίκης, τα νεόδμητα αυξήθηκαν κατά 3,5%, ενώ τα παλαιά κατά 2,6%.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα, η μέση αύξηση ήταν εντονότερη στα νεόδμητα ακίνητα, φτάνοντας το 5,9%, με μέση τιμή 2.884 ευρώ/τ.μ. Στα παλαιά ακίνητα η αύξηση διαμορφώθηκε στο 2,9%, με μέση τιμή 1.811 ευρώ/τ.μ. Ιδιαίτερα ισχυρές αυξήσεις στα νεόδμητα καταγράφηκαν στο Ρέθυμνο, στη Θάσο, στην Κασσάνδρα, στην Ηγουμενίτσα, στη Σιθωνία και στην Καβάλα.