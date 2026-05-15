Ένταση σημειώθηκε, σήμερα, στον συνοριακό σταθμό Προμαχώνα, στα σύνορα Ελλάδας – Βουλγαρίας, όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολύμανσης του σταθμού, με αποτέλεσμα να απωθηθούν από αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, σημειώθηκε περιορισμένη χρήση χημικών και μικρής έκτασης ένταση, η οποία διήρκεσε λίγα λεπτά, χωρίς ωστόσο να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, οι διαμαρτυρόμενοι παραγωγοί επιχείρησαν να αποκλείσουν τη ζώνη απολύμανσης, λίγα μέτρα μετά τις μπάρες του συνοριακού σταθμού, κάτι που δεν τους επετράπη.

Παρά την κινητοποίηση, η κυκλοφορία οχημάτων και φορτηγών από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα μέσω του Προμαχώνα διεξαγόταν κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Από νωρίς το πρωί, παραγωγοί είχαν συγκεντρωθεί στη διασταύρωση του Λευκώνα με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, ύστερα από σχετική απόφαση της γενικής τους συνέλευσης.

Η κυκλοφορία διακόπηκε στο τμήμα της Εθνικής Οδού Λευκώνα – Προμαχώνα έως τη διασταύρωση Χριστός – ΒΙΠΕ, ενώ στο σημείο παραμένουν παρατεταγμένες αστυνομικές δυνάμεις για την αποτροπή μετακίνησης τρακτέρ προς τα σύνορα.

Οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι καμία από τις δεσμεύσεις που είχαν λάβει από την κυβέρνηση κατά τις προηγούμενες κινητοποιήσεις δεν έχει υλοποιηθεί, την ώρα που, όπως τονίζουν, τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα παραμένουν οξυμένα, παρά το γεγονός ότι η καλλιεργητική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

