«'Επεσε» στην 3η θέση των στοιχημάτων ο Akylas μετά και την εμφάνιση των χωρών του B' Ημιτελικού.

Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision 2026 και την επιτυχημένη πρόκριση της Κύπρου, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στον μεγάλο Τελικό, εκεί όπου θα κριθούν τα πάντα και τα φαβορί θα δώσουν την πιο καθοριστική τους μάχη.

Ωστόσο, όσο η αντίστροφη μέτρηση φτάνει στο τέλος της, οι ανατροπές στα στοιχήματα διαδέχονται η μία την άλλη, με την Ελλάδα να βλέπει ξανά τη θέση της να υποχωρεί.

Λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά, η ελληνική συμμετοχή με τον Akyla φαίνεται να δέχεται ισχυρή πίεση από έναν απρόσμενο αντίπαλο. Η Φινλανδία με τον Pete και τη Linda εξακολουθεί να διατηρεί σταθερά το προβάδισμα στην κορυφή των αποδόσεων, όμως η Ελλάδα έχασε τη δεύτερη θέση και πλέον βρίσκεται τρίτη στις προτιμήσεις των bookmakers.

Οι πιθανότητες νίκης της ελληνικής αποστολής έχουν πέσει στο 8%, σημειώνοντας αισθητή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο 14%.

Η μεγάλη έκπληξη ήρθε από την Αυστραλία, η οποία κατάφερε να εκτοξευθεί στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων, αλλάζοντας τα δεδομένα της φετινής διοργάνωσης. Η Delta Goodrem εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς με την καθηλωτική ερμηνεία του τραγουδιού «Eclipse», κερδίζοντας τις εντυπώσεις και ενισχύοντας σημαντικά τη δυναμική της χώρας στον διαγωνισμό.