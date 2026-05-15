Αφού του κρέμασαν τούβλα και τον έκρυψαν αρχικά στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου, στη συνέχεια πέταξαν τη σορό στον Λουδία.

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού που εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον ποταμό Λουδία, έξω από τη Θεσσαλονίκη, με τις Αρχές να εκτιμούν πως πρόκειται για τον 54χρονο άνδρα που δολοφονήθηκε στα Μάλγαρα πριν από λίγες ημέρες.

Η σορός εντοπίστηκε από ψαράδες της περιοχής περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου είχαν επικεντρωθεί αρχικά οι έρευνες. Παρότι μέχρι στιγμής παραμένει αταυτοποίητη, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για το θύμα της στυγερής δολοφονίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dij7x69ttmb5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες ηλικίας 43 και 44 ετών, που έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους στο έγκλημα, είχαν περιγράψει στους αστυνομικούς ότι έδεσαν τη σορό με βαριά αντικείμενα ώστε να παραμείνει στον πυθμένα του ποταμού. Κατά την ανάσυρση, διαπιστώθηκε ότι το πτώμα ήταν δεμένο με σύρμα και αλυσίδες, στοιχείο που φέρεται να επιβεβαιώνει τις καταθέσεις τους. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός βρίσκεται σε κατάσταση σαπωνοποίησης, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την άμεση αναγνώρισή της. Για την επίσημη ταυτοποίηση αναμένονται οι ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

Πώς αποκαλύφθηκε το έγκλημα στα Μάλγαρα – «Τον πυροβόλησαν για περιστέρια και πέταξαν τη σορό στον Λουδία»

Σύμφωνα με όσα φέρονται να κατέθεσαν οι δύο κατηγορούμενοι, όλα ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο (09/05/2026), όταν ξέσπασε έντονος καυγάς ανάμεσα στους ίδιους και τον 54χρονο. Όπως υποστήριξαν, πίστευαν ότι το θύμα τους είχε κλέψει περιστέρια, γεγονός που οδήγησε στην αιματηρή συμπλοκή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας από τους δύο άνδρες άρπαξε όπλο και πυροβόλησε τον 54χρονο στο κεφάλι, σκοτώνοντάς τον. Στη συνέχεια, οι δράστες φέρονται να έδεσαν τη σορό με τούβλα και να την έκρυψαν αρχικά στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου, πριν τη μεταφέρουν και τη ρίξουν στον ποταμό Λουδία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης είχε μαρτυρία πολίτη, ο οποίος είδε τους δύο άνδρες να μεταφέρουν ύποπτα τη σορό και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, με τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της ΕΜΑΚ να πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή του Λουδία. Για την υπόθεση έχει ήδη προφυλακιστεί ο ένας εκ των κατηγορουμένων, που φέρεται ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας, ενώ ο δεύτερος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dij6i97024f5?integrationId=40599y14juihe6ly}