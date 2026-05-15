Φωτιά ξέσπασε σε γεωργική έκταση στην περιοχή Αμύκλες Λακωνίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Στόχος των πυροσβεστών είναι να τεθεί άμεσα υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο και να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για καλλιέργειες ή παρακείμενες περιοχές.

