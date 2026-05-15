Το ζευγάρι μέσα σε διάστημα περίπου ενός μήνα πέντε καταστήματα, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και καπνικά προϊόντα συνολικής αξίας που ξεπερνά τα 1.400 ευρώ.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένα νεαρό ζευγάρι από τη Βουλγαρία, το οποίο κατηγορείται για σειρά κλοπών και αποπειρών διάρρηξης σε καταστήματα της Ρόδου το τελευταίο διάστημα. Πρόκειται για μία 26χρονη γυναίκα και τον επίσης 26χρονο σύντροφό της, οι οποίοι συνελήφθησαν την Πέμπτη 14 Μαΐου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, έπειτα από έρευνα για αλλεπάλληλα περιστατικά παραβιάσεων επιχειρήσεων στο νησί.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το ζευγάρι φέρεται να παραβίασε μέσα σε διάστημα περίπου ενός μήνα πέντε καταστήματα, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και καπνικά προϊόντα συνολικής αξίας που ξεπερνά τα 1.400 ευρώ. Παράλληλα, κατηγορούνται ότι αποπειράθηκαν να διαρρήξουν ακόμη τρεις επιχειρήσεις, χωρίς όμως να καταφέρουν να ολοκληρώσουν τις πράξεις τους. Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας στοιχεία και υλικό από την έρευνα, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους δύο αλλοδαπούς, προχωρώντας στη σύλληψή τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένες κλοπές, ενώ οδηγήθηκαν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου για τις περαιτέρω δικαστικές διαδικασίες. Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στο νησί.