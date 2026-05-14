Δείτε το πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την εκρηκτική συναυλία των Metallica στην Αθήνα.

Οι στιγμές από την ιστορία συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ, το περασμένο Σάββατο 9 Μαΐου, παραμένουν ακόμα ζωντανές στη στιγμή και την καρδιά μας και εκεί θα μείνουν για πολύ καιρό.



Αυτές τις στιγμές ξαναζωντανεύουν και οι ίδιοι οι Metallica, δημοσιεύοντας στην επίσημη ιστοσελίδα τους, το άλμπουμ με τις φωτογραφίες εκείνης της εκρηκτικής βραδιάς.

Συνολικά, πάνω από 60 φωτογραφίες αποτυπώνουν την απίστευτη ατμόσφαιρα πάνω και κυρίως κάτω από τη σκηνή. Από τις πιο χαρακτηριστικές είναι τα ενθουσιασένα πρόσωπα των φαν που βρέθηκαν μια ανάσα από το Snake Pit, αποθεώνοντας το αγαπημένο τους συγκρότημα.



Εδώ θα βρείτε όλες τις φωτογραφίες και πού ξέρετε, μπορεί κάπου να δείτε και τον εαυτό σας!

Όπως έγινε γνωστό, πάνω από 90.000 άνθρωποι βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ, σπάζοντας το ρεκόρ σταδίου!

Οι Metallica ευχαρίστησαν τους Έλληνες θαυμαστές τους κάνοντας λόγο για ένα αδιανόητο ρεκόρ σταδίου και την καλύτερη έναρξη του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας M72 World Tour.

«Wow!! Τεράστιο ευχαριστώ στην οικογένεια των Metallica στην Ελλάδα που έγραψε νέο ρεκόρ προσέλευσης στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας το βράδυ του Σαββάτου! Πάνω από 90.000 από εσάς γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε μας… το νιώσαμε! Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει αυτό το σκέλος του #M72 World Tour», αναφέρουν οι Metallica στην ανάρτηση που έκαναν στο Facebook.

