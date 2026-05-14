Ένα τριήμερο με τον Μίλτο Πασχαλίδη στο Θέατρο Βράχων.

O Μίλτος Πασχαλίδης είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδοποιούς και αυτό αποδεικνύεται σε κάθε live εμφάνιση του, χειμώνα ή καλοκαίρι.



Όπως ακριβώς συμβαίνει δηλαδή και με τις επερχόμενες συναυλίες του στο Θέατρων Βράχων του Βύρωνα, όπου θα δώσει όχι μία, ούτε δύο αλλά τρεις συναυλίες! Άλλωστε, μία ίσον καμία.



Έτσι, μετά τα sold out της Παρασκευής 12 και του Σαββάτου 13 Ιουνίου, προστίθεται και νέα ημερομηνία, την Κυριακή 14 Ιουνίου. Αν είστε φαν του Μίλτου, τρέξτε να προλάβετε γιατί όπως όλα δείχνουν και η νέα ημερομηνία αναμένεται να γίνει sold out.

Τρεις μεγάλες συναυλίες που συμπυκνώνουν όσα αγαπάμε σε αυτόν και τη μουσική του: ένταση και τρυφερότητα, ειλικρίνεια, ροκ ενέργεια, γλυκιά συνενοχή και λαϊκή αμεσότητα.



Με 31 χρόνια δισκογραφίας, συνεργασίες και φιλίες που τον (και μας) καθόρισαν, τραγούδια που μας στιγμάτισαν και μας συντροφεύουν, οι συναυλίες του πλέον είναι εμπειρίες κοινής μνήμης και τόποι συνάντησης.



Και αυτή τη φορά ο Βύρωνας θα χωρέσει όλο το σύμπαν του Μίλτου: τραγούδια «σταθμούς», νέες επιτυχίες, παραμύθια, κακιές συνήθειες, ιστορίες και τραγούδια που ζούνε λαθραία.



Την Παρασκευή 12, το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Ιουνίου ο Μίλτος θα μας «τα πει όλα» κι εμείς όλοι μαζί κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό θα «ανοίγουμε τα χέρια μας να χωρέσουμε όλον τον κόσμο να γίνουμε ένα» και θα τραγουδάμε στο Θέατρο Βράχων ως τα «Ξημερώματα».



Στις συναυλίες συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.



Μαζί του επί σκηνής οι:



· Θύμιος Παπαδόπουλος: Πνευστά – Ενορχηστρώσεις

· Πάρις Περισυνάκης: Λύρα - Μαντολίνο

· Νίκη Γρανά: Ακορντεόν – Τραγούδι

· Γιάννης Μπελώνης: Πιάνο

· Λάμπης Κουντουρόγιαννης: Ηλεκτρικές Κιθάρες

· Αντωνία Τσολάκη: Μπάσο

· Ηλίας Δουμάνης: Τύμπανα

· Πασχάλης Κολέντσης: Ηχοληψία

· Μανώλης Μπράτσης: Φωτισμοί

Παραγωγή: STRAY MUSIC

Τιμές Εισιτηρίων:



17 ευρώ Προπώληση

20 ευρώ Ταμείο

