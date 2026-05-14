Σε ασθενείς με διηθητικό καρκίνο ουροδόχου κύστης ή σε ασθενείς με σοβαρές καλοήθεις παθήσεις, η ενδεδειγμένη μέθοδος εκλογής είναι η χειρουργική αφαίρεση της ουροδόχου κύστης.

«Η κυστεκτομή, δηλαδή η χειρουργική αφαίρεση της ουροδόχου κύστης, αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές επεμβάσεις στην ουρολογία, όπου η κλασική ανοιχτή μέθοδος έχει υψηλό επίπεδο επεμβατικότητας και συνοδεύεται από σημαντικό μετεγχειρητικό πόνο και μεγάλο χρόνο νοσηλείας», αναφέρει, ο κ. Αναστάσιος Μιχαλάκης, Xειρουργός Ουρολόγος, Διευθυντής Η΄ Ουρολογικής Κλινικής – Κλινική Προηγμένης Λαπαροσκοπικής – Ρομποτικής Ουρολογίας Metropolitan General και συνεχίζει:

«Βιβλιογραφικά η ριζική κυστεκτομή παρουσιάζει, σε περίοδο 3 μηνών, μέχρι 30% πιθανότητα ήπιων ή και σοβαρών μετεγχειρητικών επιπλοκών. Με την εξέλιξη της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, η λαπαροσκοπική / ρομποτική κυστεκτομή αποτελεί την μέθοδο εκλογής, προσφέροντας πιο γρήγορη ανάρρωση και σημαντικά μειωμένο κίνδυνο επιπλοκών».

Τι είναι η λαπαροσκοπική / ρομποτική κυστεκτομή

«Η λαπαροσκοπική / ρομποτική κυστεκτομή είναι η ελάχιστα επεμβατική τεχνική κατά την οποία η ουροδόχος κύστη αφαιρείται μέσω μικρών τομών στο κοιλιακό τοίχωμα. Ο χειρουργός χρησιμοποιεί ειδικά εργαλεία και μία κάμερα υψηλής ανάλυσης για να εκτελέσει την επέμβαση, με ακρίβεια και μειωμένο τραυματισμό των ιστών. Στην ρομποτική κυστεκτομή, με τη βοήθεια του ρομποτικού συστήματος Da Vinci, ο χειρουργός έχει τη δυνατότητα, να επιτελεί λεπτές και με μεγάλη ακρίβεια κινήσεις, εξασφαλίζοντας άριστο ογκολογικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Η τεχνική αυτή μπορεί να συνδυαστεί με δημιουργία νεοκύστης ή εκτροπή ούρων, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς. Σε σύγκριση με την ανοιχτή μέθοδο, η λαπαροσκοπική / ρομποτική κυστεκτομή μειώνει σημαντικά την επεμβατικότητα, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ογκολογικής αποτελεσματικότητας», προσθέτει.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής / ρομποτικής μεθόδου

«Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της λαπαροσκοπικής / ρομποτικής κυστεκτομής είναι ο μειωμένος τραυματισμός των ιστών. Χάρη στις μικρές τομές και τη χρήση ενδοσκοπικής κάμερας, η επέμβαση πραγματοποιείται με ακρίβεια, μειώνοντας τον πόνο και την απώλεια αίματος. Αυτό μεταφράζεται σε λιγότερη ανάγκη για αναλγητικά και μειωμένη πιθανότητα μετάγγισης.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα είναι η μείωση του κινδύνου λοιμώξεων και επιπλοκών του τραύματος. Οι μικρές τομές επουλώνονται γρήγορα, ενώ η πιθανότητα ανάπτυξης μετεγχειρητικής κήλης είναι σαφώς μικρότερη από ό,τι με την ανοιχτή μέθοδο.

Η λαπαροσκοπική τεχνική παρέχει επίσης καλύτερη ορατότητα των ανατομικών δομών. Η κάμερα υψηλής ανάλυσης δίνει στον χειρουργό δυνατότητα λεπτών χειρισμών, γεγονός που συμβάλλει στην ασφαλή εκτέλεση της επέμβασης και στη διατήρηση ζωτικών δομών», εξηγεί ο ειδικός.

Χρόνος ανάρρωσης μετά τη λαπαροσκοπική / ρομποτική κυστεκτομή

«Ο χρόνος ανάρρωσης διαφέρει από ασθενή σε ασθενή, ωστόσο η λαπαροσκοπική / ρομποτική τεχνική προσφέρει γενικά πιο σύντομη και πιο άνετη ανάρρωση σε σύγκριση με την ανοιχτή μέθοδο. Ο ασθενής συνήθως κινητοποιείται μέσα στις πρώτες 24 ώρες και ο χρόνος νοσηλείας μειώνεται σημαντικά. Αυτό όχι μόνο μειώνει την ταλαιπωρία, αλλά περιορίζει και τον κίνδυνο ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Ο πόνος είναι σημαντικά μειωμένος, ενώ η επούλωση των τομών είναι ταχύτερη. Η επιστροφή σε βασικές καθημερινές δραστηριότητες γίνεται συνήθως μέσα σε λίγες εβδομάδες, με σταδιακή επάνοδο σε πλήρη λειτουργικότητα.

Σε περιπτώσεις που έχει δημιουργηθεί νεοκύστη ή άλλη μορφή εκτροπής ούρων, ο ασθενής λαμβάνει ειδικές οδηγίες για τη φροντίδα του ουροποιητικού συστήματος. Η φυσιολογική λειτουργία ρυθμίζεται προοδευτικά, και οι περισσότεροι ασθενείς προσαρμόζονται ομαλά», επισημαίνει.

Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η λαπαροσκοπική / ρομποτική κυστεκτομή

Η λαπαροσκοπική / ρομποτική κυστεκτομή εφαρμόζεται κυρίως σε:

ασθενείς με διηθητικό καρκίνο κύστης περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη για αφαίρεση της κύστης λόγω πολλαπλών υποτροπών σύνθετες καλοήθεις παθήσεις που δεν ανταποκρίνονται σε άλλες θεραπείες

Η τεχνική απαιτεί εξειδίκευση και κατάλληλη χειρουργική ομάδα και προσφέρει εξαιρετικά ογκολογικά και λειτουργικά αποτελέσματα όταν εφαρμόζεται σωστά.

Παράγοντες που επηρεάζουν το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα

«Η ηλικία, η συνολική υγεία του ασθενούς, η ύπαρξη συνοδών νοσημάτων και το ιστορικό προηγούμενων χειρουργείων μπορεί να επηρεάσουν την πορεία της ανάρρωσης. Εξίσου σημαντικός είναι ο βαθμός εμπειρίας της χειρουργικής ομάδας στη λαπαροσκοπική / ρομποτική τεχνική.

Η προεγχειρητική προετοιμασία, η προσεκτική διαχείριση του πόνου και η σωστή παρακολούθηση αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες για ομαλή και ταχεία αποκατάσταση», σημειώνει.

«Η λαπαροσκοπική / ρομποτική κυστεκτομή αποτελεί μία από τις σημαντικές εξελίξεις στη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου της κύστης. Με μειωμένη απώλεια αίματος, λιγότερο τραυματισμό, ελαφρύτερο μετεγχειρητικό πόνο και ταχύτερη ανάρρωση, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για τον ασθενή χωρίς να υπολείπεται σε ογκολογική αποτελεσματικότητα.

Με την εμπειρία της χειρουργικής ομάδας και την πρόοδο της τεχνολογίας, η λαπαροσκοπική / ρομποτική κυστεκτομή συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες και ασφαλείς επιλογές στη θεραπεία σύνθετων ουρολογικών παθήσεων», καταλήγει ο κ. Μιχαλάκης.