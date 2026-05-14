Κατά την επίθεση στα Άνω Λιόσια τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, που μεταφέρθηκαν στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Άγρια επίθεση από ομάδα Ρομά δέχθηκαν αστυνομικοί στα Άνω Λιόσια έπειτα από καταδίωξη ύποπτου οχήματος το μεσημέρι της Πέμπτης, 14/05.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 15:20 αστυνομικοί εντόπισαν ένα ύποπτο όχημα στην οδό Βελισσαρίου και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο ο οδηγός του οχήματος δεν υπάκουσε τις εντολές και αφού αρχικά προσπάθησε ανεπιτυχώς να εμβολίσει το περιπολικό στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και απομακρύνθηκε από το σημείο. Ακολούθησε καταδίωξη έως την οδό Δαμασκηνού, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν το ύποπτο όχημα σταθμευμένο.

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί, μαζί με ενισχύσεις, που είχαν φτάσει στο σημείο , πήγαν να ελέγξουν το όχημα ωστόσο δέχθηκαν επίθεση με πέτρες και ξύλα από ομάδα περίπου 80 Ρομά, που βγήκαν από παρακείμενο καταυλισμό.

Κατά την επίθεση τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, που μεταφέρθηκαν στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, φέροντας τραύματα από πέτρα και δάγκωμα.

Για την υπόθεση οι αρχές προχώρησαν σε τρεις προσαγωγές, συγκεκριμένα δύο γυναικών και ενός άνδρα, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να είναι οδηγός του ύποπτου οχήματος που δεν σταμάτησε για έλεγχο.