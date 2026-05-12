Σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα πριν από λίγη ώρα στο ΑΠΘ, παραμονή των φοιτητών εκλογών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκε σε μέλη των ΕΑΑΚ στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

Σύμφωνα με το parallaximag, φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν, ακούγονταν φωνές, ενώ οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά επτά φοιτητές, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε καλή κατάσταση.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 6 προσαγωγές, ενώ η Εγνατία είναι κλειστή από την 3ης Σεπτεμβρίου μέχρι το Συντριβάνι.

