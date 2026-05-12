Πλήρης διακοπή της υδροδότησης θα σημειωθεί στα Δημοτικά Διαμερίσματα Μαραθώνα και Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος.

Πτώση πίεσης έως και στέρηση νερού αναμένεται σε περιοχές των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Μαραθώνος, Παιανίας, Πεντέλης και Ραφήνας - Πικερμίου, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών της ΕΥΔΑΠ σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ, πλήρης διακοπή της υδροδότησης θα σημειωθεί στα Δημοτικά Διαμερίσματα Μαραθώνα και Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος. Παράλληλα, ενδεχόμενη πτώση πίεσης έως και πλήρης διακοπή νερού ενδέχεται να παρουσιαστεί στα υψηλά σημεία του Δήμου Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας, στην περιοχή Νταού Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης, καθώς και στην περιοχή Καλλιτεχνούπολης του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 6 το απόγευμα της Τρίτης 12 Μαΐου, ενώ η σταδιακή επαναφορά της υδροδότησης στις πληγείσες περιοχές αναμένεται από τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η ΕΥΔΑΠ συνιστά στους καταναλωτές να κάνουν λελογισμένη χρήση νερού, επισημαίνοντας παράλληλα ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση της διάρκειας των παρεμβάσεων και την ταχύτερη αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης.