Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι λόγοι που επένδυσε στην ΕΥΔΑΠ, τα bonus της Optima, ο Πύρρος Βαρδινογιάννης και η Aegis AI, το ομολογιακό δάνειο της Agrotech και τα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας της METRO

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο στόχος για EBITDA 1 δισ. ευρώ

Καλύτερες προοπτικές βλέπει η Διοίκηση του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία ενημερώνοντάς χθες του αναλυτές εκτίμησε ότι το EBITDA του Ομίλου θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ έως το 2030, έναντι 631 εκατ. ευρώ το 2025, ήτοι θα σημειώσει αύξηση άνω του 58%, με επιπλέον ανοδικό περιθώριο από νέα έργα και επενδύσεις . Το 2025 τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν στα 3,855 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 18,6%, το EBITDA διαμορφώθηκε στα 631,4 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 56,3%, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 48,1% στα 147,3 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η επίδοση στις λειτουργικές ταμειακές ροές, οι οποίες εκτινάχθηκαν στα 556,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 63%. Η δυναμική αυτή, σύμφωνα με τη διοίκηση, μεταφέρεται και στα επόμενα έτη, με διευρυμένη λειτουργική βάση από το 2026 και μετά. Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη αναλαμβάνει ο τομέας παραχωρήσεων, ο οποίος ήδη συνεισφέρει το 57,5% της λειτουργικής κερδοφορίας, με EBITDA 362,8 εκατ. ευρώ και αύξηση 76,7%. Η πλήρης λειτουργία της Εγνατία Οδός εντός του 2026, σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση της Αττικής Οδού, οδηγούν σε δομική ενίσχυση των μεγεθών, με τα έσοδα του τομέα να έχουν ήδη αυξηθεί κατά 60,4% στα 542 εκατ. ευρώ. Στον κατασκευαστικό κλάδο, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται σε 9,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 6,6 δισ. ευρώ αφορούν υπογεγραμμένα έργα, εξασφαλίζοντας ορατότητα άνω της πενταετίας. Για το 2026 προβλέπεται διατήρηση ή και περαιτέρω αύξηση των εσόδων, με υψηλά περιθώρια κερδοφορίας. Στον ενεργειακό τομέα, παρά τη μικρή υποχώρηση του EBITDA στα 93,1 εκατ. ευρώ (-4,5%) το2025, η στρατηγική συνεργασία με τη Motor Oil και η δημιουργία νέου utility εντός του 2026 εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν σημαντικά τις επιδόσεις. Παράλληλα, επενδύσεις σε έργα αποθήκευσης ενέργειας συνολικής ισχύος 162MW και χωρητικότητας 324MWh προσθέτουν νέα αναπτυξιακή διάσταση. Για την περίοδο 2026-2029, οι δεσμευμένες επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια προσεγγίζουν τα 600 εκατ. ευρώ, με σημαντικό μέρος να κατευθύνεται σε ώριμα έργα. Μόνο για το 2026 οι επενδύσεις εκτιμώνται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, ο όμιλος συνεχίζει την τοποθέτησή του σε μεγάλα έργα υποδομών, όπως το IRC στο Ελληνικό και ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, όπου συμμετέχει με ποσοστό 40%, καθώς και σε έργα ΣΔΙΤ που αφορούν τη διαχείριση υδάτων και απορριμμάτων.

Γιατί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επένδυσε στην ΕΥΔΑΠ

Τη φιλοσοφία πίσω από την πρόσφατη επένδυσή της στην ΕΥΔΑΠ και τη συγκρότηση συμμετοχής ύψους 12,8% με τίμημα 134 εκατ. ευρώ ανέλυσε η Διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά την ενημέρωση των αναλυτών. Κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2025, η Διοίκηση του ομίλου ανέδειξε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση ως βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής της στρατηγικής, που προσβλέπει στη διαφοροποίηση προς δραστηριότητες με σταθερές αποδόσεις και ρυθμιζόμενο έσοδο. Η ΕΥΔΑΠ, ως η μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα, εξυπηρετεί περίπου το ήμισυ του πληθυσμού της χώρας, γεγονός που την καθιστά κρίσιμο περιουσιακό στοιχείο για τον όμιλο. Σε λειτουργικό επίπεδο, η ΕΥΔΑΠ διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο υποδομών, με περίπου 14.300 χιλιόμετρα δικτύου ύδρευσης και 8.700 χιλιόμετρα δικτύου αποχέτευσης, εξυπηρετώντας περισσότερες από 2,2 εκατομμύρια συνδέσεις. Παράλληλα, λειτουργεί τέσσερις μονάδες επεξεργασίας νερού συνολικής ημερήσιας δυναμικότητας περίπου 1,8 εκατ. κυβικών μέτρων, καθώς και πέντε κέντρα επεξεργασίας λυμάτων, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό της ρόλο στις βασικές υποδομές της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις οικονομικές προοπτικές της εταιρείας για την περίοδο 2025–2029, με τη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση (RAB) να προβλέπεται ότι θα καταγράψει ισχυρή αύξηση, από 696 εκατ. ευρώ το 2025 σε 1,085 δισ. ευρώ το 2029. Η εξέλιξη αυτή αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 12% και αντανακλά την ενίσχυση των επενδύσεων και τη διεύρυνση της αξίας των ρυθμιζόμενων περιουσιακών στοιχείων. Αντίστοιχα, τα επιτρεπόμενα ρυθμιζόμενα έσοδα εκτιμάται ότι θα κινηθούν ανοδικά, από 376 εκατ. ευρώ το 2025 σε 416 εκατ. ευρώ το 2029, ακολουθώντας πιο ήπια αλλά σταθερή πορεία. Η συνδυαστική αυτή εικόνα δείχνει ότι η ΕΥΔΑΠ αποτελεί ένα asset με προβλέψιμες και σταθερές ταμειακές ροές και μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη επένδυση.

Τα bonus της Optima bank

Η Γενική Συνέλευση της Optima bank στις 5 Μαΐου καλείται να εγκρίνει δύο βασικές αποφάσεις που αφορούν στις αμοιβές και τα κίνητρα διοίκησης και προσωπικού. Πρώτον, καλείται να δώσει το «πράσινο φως» για ένα πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εργαζομένους. Με απλά λόγια, η τράπεζα θέλει να δώσει έως 200.000 μετοχές μέσα σε πέντε χρόνια, ως μέρος των αμοιβών τους. Οι μετοχές αυτές δεν θα μπορούν να πωληθούν αμέσως, αλλά θα πρέπει να κρατηθούν για τουλάχιστον έναν χρόνο, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει ποιοι θα τις λάβουν και με ποιους όρους. Δεύτερον, οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν τη διανομή bonus έως 3,8 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2025. Το ποσό αυτό θα δοθεί σε στελέχη, διοίκηση και προσωπικό ως επιβράβευση για την επίτευξη των στόχων και την υψηλή κερδοφορία της χρονιάς. Η πρόταση βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην ισχυρή κερδοφορία που εμφάνισε η τράπεζα κατά τη χρήση 2025, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 164,28 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση, η τράπεζα ακολουθεί συντηρητική πολιτική ως προς τις μεταβλητές αποδοχές, διασφαλίζοντας ότι ούτε η καθαρή θέση ούτε η κεφαλαιακή επάρκεια επηρεάζονται από την καταβολή του bonus. Το ποσό αφορά τη δεδουλευμένη περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2025, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής κατά την οποία θα καταβληθεί.

Νέος μέλος στο ΔΣ

Παράλληλα, η Optima bank προχωρά σε διεύρυνση του Διοικητικού της Συμβουλίου από 11 σε 12 μέλη, με την είσοδο της πρώην προέδρου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Γεωργίας–Χριστίνας Γιοβάνη, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους. Και η εν λόγω πρόταση θα τεθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 5 Μαΐου. Η κα Γιοβάνη διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών στον τραπεζικό και συμβουλευτικό τομέα, έχοντας αναλάβει ανώτατες θέσεις σε διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει Managing Partner στη KBR Corporate Finance GmbH, Γενική Διευθύντρια της DEPFA Bank στην Ελλάδα, καθώς και ανώτερο στέλεχος τραπεζών όπως η ABN AMRO και η American Express Bank. Έχει επίσης υπηρετήσει ως αναπληρώτρια πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ως οικονομική σύμβουλος σε δημόσιους φορείς. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως με τις προβλέψεις περί εταιρικής διακυβέρνησης και ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων. Στόχος είναι η συμμετοχή των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο να διαμορφωθεί τουλάχιστον στο 33% από τα μέσα του 2026, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Ο Πύρρος Βαρδινογιάννης

Μετά την Optima παραμένουμε ευρύτερα στην οικογένεια Βαρδινογιάννη, καθώς ο Πύρρος Βαρδινογιάννης, ο γιός του Νίκου Βαρδινογιάννη, προχώρησε χθες στην ίδρυση νέας εταιρείας στον τομέα της τεχνολογίας. Πρόκειται για την εταιρεία Aegis AI Technologies Μονοπρόσωπη AE, η οποία θα δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα του χονδρικού εμπορίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τεχνολογικών προϊόντων, αλλά και σε χρηματοοικονομικές και επενδυτικές υπηρεσίες, καθώς και σε δραστηριότητες holding. Στους στόχους της περιλαμβάνεται επίσης η παροχή τεχνικής υποστήριξης, η ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων και η συμμετοχή σε επενδύσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Τη διοίκηση της εταιρείας ανέλαβε ο ίδιος ο Πύρρος Βαρδινογιάννης, ο οποίος ορίσθηκε ως σύμβουλος – διαχειριστής με εξαετή θητεία.

Η METRO ENERGY

Η METRO AEBE, συμφερόντων της οικογένειας Παντελιάδη, επιταχύνει τη στρατηγική της διείσδυση στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, μέσω της θυγατρικής της METRO ENERGY. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχωρά στη σύναψη συμφωνιών με τραπεζικό ίδρυμα για την έκδοση δύο εγγυητικών επιστολών, ύψους 10 εκατ. ευρώ εκάστη, με το συνολικό ποσό της δέσμευσης να ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ. Οι εγγυήσεις αυτές συνδέονται με τη συμμετοχή της METRO ENERGY σε διαδικασία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, που αφορά έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις αφορούν δύο άδειες εγκατάστασης στη Βοιωτία. Η πρώτη αφορά μονάδα στη θέση «Λάχο Δύο Τρουβάλια» της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας, στον Δήμο Ορχομενού, με μέγιστη ισχύ έγχυσης και απορρόφησης 50 MW. Η δεύτερη αφορά αντίστοιχη εγκατάσταση, με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, στη θέση «Βαντζές» της ίδιας περιοχής.

Agrotech: Ομολογιακό δάνειο

Στην έναρξη των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους έως 20 εκατ. ευρώ προχώρησε η Agrotech των Χριστόδουλου Μποζατζίδη και Όλγας Μητσιολίδου. Το επιχειρηματικό δίδυμο, το οποίο αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία γεωργικών μηχανημάτων παγκοσμίως, την John Deere και δραστηριοποιείται και στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσω της Green Line Energy ΑΕ κινεί τις διαδικασίες για έκδοση ομολογιακού δανείου, διαβλέποντάς πιθανότατα αύξηση επιτοκίων στον ορίζοντα. Η σχετική διαδικασία ενεργοποιήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2026, κατά την οποία εγκρίθηκε, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η παροχή άδειας για την προώθηση προγράμματος έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου με δυνατότητα επαναδιάθεσης, έως του ποσού των 20 εκατ. ευρώ. Σε συνέχεια της εξουσιοδότησης αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνεδρίασε στις 24 Μαρτίου 2026, προχωρώντας στην εξειδίκευση των βασικών όρων του σχεδιαζόμενου δανείου, θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη φάση της χρηματοδοτικής πρωτοβουλίας.

Η Arabella Greece

Στη σύσταση νέας εταιρείας στον κλάδο των ακινήτων προχώρησαν Αιγύπτιοι επενδυτές, επικουρούμενοι από την δικηγόρο Αναστασία Χανδρή που σχετίζεται με την Chandris Hotels & Resorts. Πρόκειται για την Arabella Greece που θα δραστηριοποιείται στην αγοραπωλησία και διαχείριση ακινήτων, καθώς και σε τεχνικές και κατασκευαστικές υπηρεσίες. Το αρχικό κεφάλαιο της νεοσύστατής εταιρείας ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ. Βασικός μέτοχος της Arabella Greece με ποσοστό 70% είναι ο επιχειρηματίας Mohamed Amin El Dokhmeisy, ιδρυτής της αιγυπτιακής εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Arabella και διευθύνων σύμβουλος της The Ark Development, εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε οικιστικά και εμπορικά projects. Ακόμη, στην Arabella Greece συμμετέχουν οι Mohamed Sallam (25%), Omar Mohamed Tarek A Sallam (4,98%) και η Αναστασία Χανδρή (0,02%), η οποία έχει αναλάβει και τη διαχείριση της εταιρείας.