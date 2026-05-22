Το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με διαμεσολάβηση του Πακιστάν, αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με πηγές του Al Arabiya.

Οι βασικοί όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν τα εξής, σύμφωνα με το δημοσίευμα:

Άμεση, πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα - ξηρά, θάλασσα και αέρα

Αμοιβαία δέσμευση να μην στοχοποιούνται στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές

Τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων και παύση του «πολέμου προπαγάνδας»

Δεσμεύσεις για σεβασμό της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις

Εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στον Αραβικό Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ και τον Κόλπο του Ομάν

Κοινός μηχανισμός για την παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνηθέντων και την επίλυση διαφορών

Διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα θα ξεκινήσουν εντός επτά ημερών

Σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμόρφωση του Ιράν στους όρους της συμφωνίας

Το προσχέδιο επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη του ΟΗΕ

Η συμφωνία θα τεθεί άμεσα σε ισχύ μόλις ανακοινωθεί επίσημα και από τις δύο πλευρές

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σε δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι υπήρχαν «ορισμένα θετικά σημάδια» στις συνομιλίες, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει λύση εάν η Τεχεράνη επιβάλει σύστημα διοδίων στα Στενά, τα οποία ουσιαστικά έκλεισε για το μεγαλύτερο μέρος της ναυσιπλοΐας μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

«Υπάρχουν κάποια θετικά σημάδια», είπε ο Ρούμπιο. «Δεν θέλω να είμαι υπερβολικά αισιόδοξος… Ας δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες».

Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, αν και ο εμπλουτισμός ουρανίου και τα Στενά παραμένουν μεταξύ των βασικών αγκαθιών.

Με πληροφορίες από Alarabiya και Reuters