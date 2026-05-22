Σύμφωνα με τα δεδομένα του αμερικανικού υπουργείο Άμυνας, εν μέσω των εχθροπραξιών με το Ιράν, ο αμερικανικός στρατός κατανάλωσε πολύ περισσότερους εξελιγμένους αναχαιτιστές για να προστατεύσει το Ισραήλ από ό,τι οι ίδιες οι ισραηλινές δυνάμεις.

Ο στρατός των ΗΠΑ έχει εξαντλήσει μεγάλο μέρος του αποθέματός του σε εξελιγμένους αναχαιτιστές πυραυλικής άμυνας, έχοντας καταναλώσει πολύ περισσότερα πυρομαχικά υψηλής τεχνολογίας για την υπεράσπιση του Ισραήλ από όσα χρησιμοποίησαν οι ίδιες οι ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Άμυνας που δημοσιεύει η Washington Post.

Η ανισορροπία αυτή, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, υπογραμμίζει τον βαθμό στον οποίο η Ουάσιγκτον έχει επωμιστεί το βάρος της αντιμετώπισης των ιρανικών πληγμάτων με βαλλιστικούς πυραύλους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Epic Fury», και εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη στρατιωτική ετοιμότητα των ΗΠΑ και τις δεσμεύσεις ασφαλείας τους ανά τον κόσμο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτόξευσαν περισσότερους από 200 αναχαιτιστές του συστήματος THAAD (Terminal High Altitude Area Defense - Αντιπυραυλικό Σύστημα Άμυνας Περιοχής Υψηλού Υψομέτρου) για την υπεράσπιση του Ισραήλ - δηλαδή περίπου το μισό του συνολικού αποθέματος του Πενταγώνου - μαζί με περισσότερους από 100 αναχαιτιστές Standard Missile-3 (SM-3) και Standard Missile-6 (SM-6) που βλήθηκαν από πολεμικά πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο, ανέφεραν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Αντίθετα, το Ισραήλ εκτόξευσε λιγότερους από 100 από τους δικούς του αναχαιτιστές Arrow και περίπου 90 αναχαιτιστές David’s Sling (Σφενδόνη του Δαβίδ), ορισμένοι από τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν εναντίον λιγότερο εξελιγμένων βλημάτων που εκτοξεύθηκαν από υποστηριζόμενες από το Ιράν ομάδες στην Υεμένη και τον Λίβανο.

Στρατιωτικοί αναλυτές δήλωσαν ότι τα δεδομένα που περιγράφονται στην Post προσφέρουν ένα σπάνιο «παράθυρο» στον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

«Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί», δήλωσε η Kelly Grieco, ανώτερη συνεργάτης στο Stimson Center. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος της αποστολής πυραυλικής άμυνας, ενώ το Ισραήλ διατήρησε τα δικά του αποθέματα. Ακόμα και αν η επιχειρησιακή λογική ήταν ορθή, οι Ηνωμένες Πολιτείες μένουν με περίπου 200 αναχαιτιστές THAAD και μια γραμμή παραγωγής που δεν μπορεί να συμβαδίσει με τη ζήτηση».

Η έλλειψη αμερικανικών αναχαιτιστών έχει θορυβήσει τους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ασία, ιδιαίτερα την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, οι οποίες βασίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ως αποτρεπτικό παράγοντα έναντι πιθανών απειλών από τη Βόρεια Κορέα και την Κίνα. «Αυτός ο λογαριασμός κινδυνεύει να εξαργυρωθεί σε θέατρα επιχειρήσεων που δεν έχουν καμία σχέση με το Ιράν», δήλωσε η Grieco.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξαίρουν τακτικά τη στενή συνεργασία τους και την ισχύ του πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας του Ισραήλ. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις του Υπουργείου Άμυνας υποδηλώνουν μια πιο ασύμμετρη δυναμική.

«Συνολικά, οι ΗΠΑ εκτόξευσαν περίπου 120 περισσότερους αναχαιτιστές και ενεπλάκησαν με διπλάσιους ιρανικούς πυραύλους», δήλωσε αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επαναλάβουν τις εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν τις επόμενες ημέρες, όπως έχει απειλήσει να κάνει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο αμερικανικός στρατός είναι πιθανό να καταναλώσει ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο αναχαιτιστών, λόγω μιας πρόσφατης απόφασης του ισραηλινού στρατού να θέσει ορισμένες από τις συστοιχίες πυραυλικής άμυνας εκτός λειτουργίας για συντήρηση, δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος. «Η ανισορροπία πιθανότατα θα επιδεινωθεί εάν ξαναρχίσουν οι μάχες», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Σε δήλωσή του, το Πεντάγωνο υπεραμύνθηκε της ισορροπίας των στρατιωτικών πόρων που χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Οι αναχαιτιστές βαλλιστικών πυραύλων είναι απλώς ένα εργαλείο σε ένα τεράστιο δίκτυο συστημάτων και δυνατοτήτων που αποτελούν ένα πολυεπίπεδο και ολοκληρωμένο δίκτυο αεράμυνας», δήλωσε ο Sean Parnell, ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου. «Τόσο το Ισραήλ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες επωμίστηκαν το αμυντικό βάρος ισομερώς κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury, η οποία είδε και τις δύο χώρες να χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (counter-UAS) και διάφορες άλλες προηγμένες δυνατότητες αεράμυνας και πυραυλικής άμυνας με μέγιστη αποτελεσματικότητα».

Η ισραηλινή κυβέρνηση υπεραμύνθηκε επίσης της προσέγγισης αυτής. «Οι Επιχειρήσεις "Roaring Lion" (Βρυχώμενος Λέων) και "Epic Fury" συντονίστηκαν στα υψηλότερα και στενότερα επίπεδα, προς όφελος και των δύο χωρών και των συμμάχων τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. «Οι ΗΠΑ δεν έχουν άλλον εταίρο με τη στρατιωτική βούληση, την ετοιμότητα, τα κοινά συμφέροντα και τις δυνατότητες του Ισραήλ».

Από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν συνεργαστεί στενά, εξοντώνοντας τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν και δεκάδες ανώτερα ιρανικά στρατιωτικά και πολιτικά στελέχη, ενώ παράλληλα αποδεκάτισαν το ναυτικό και την αεροπορία του Ιράν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στο να πείσει τον Τραμπ να πάει σε πόλεμο, υποσχόμενος μια επίθεση που θα ενέπνεε την αλλαγή καθεστώτος και θα στερούσε από τη χώρα τη δυνατότητα να αναπτύξει πυρηνικό όπλο, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ωστόσο, οι εντάσεις έχουν αυξηθεί μεταξύ των δύο συμμάχων καθώς ο πόλεμος έχει αποδειχθεί πιο απαιτητικός από ό,τι προέβλεπε ο κάθε ηγέτης. Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν έχει στραγγαλίσει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και έχει αυξήσει τον πληθωρισμό. Παρά τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι το πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν έχει «ως επί το πλείστον αποδεκατιστεί», η Τεχεράνη διατηρεί περίπου το 70% των προπολεμικών της αποθεμάτων σε πυραύλους, σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Μεγάλο μέρος του εξαιρετικά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πιθανότατα παραμένει στις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ πέρυσι.