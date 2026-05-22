Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς οι εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα και τις εκτιμήσεις για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το αργό πετρέλαιο καταγράφει άνοδο 1,17% και διαμορφώνεται στα 97,48 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Μπρεντ ενισχύεται ακόμη περισσότερο, σημειώνοντας κέρδη 1,67% στα 104,29 δολάρια ανά βαρέλι.

Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές διεργασίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον φαίνεται να εισέρχονται σε κρίσιμη φάση. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία, ωστόσο υπογράμμισε πως οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών έχουν περιοριστεί σημαντικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα βασικά σημεία τριβής εξακολουθούν να αφορούν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και το καθεστώς που θα διέπει τα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA μετέδωσε ότι οι έμμεσες επαφές μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον βρίσκονται σε εξέλιξη, με το Πακιστάν να διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή. Όπως αναφέρεται, οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν μηνύματα και προσχέδια κειμένων, επιχειρώντας να διαμορφώσουν ένα επίσημο πλαίσιο συμφωνίας.

Παράλληλα, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι διαπραγματευτές βρίσκονται «πολύ κοντά» σε συμφωνία και εργάζονται ήδη πάνω σε τελικό προσχέδιο κειμένου.

Από αμερικανικής πλευράς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για «ορισμένα θετικά σημάδια» που ενδέχεται να οδηγήσουν σε συμφωνία με το Ιράν, σε μια περίοδο κατά την οποία οι περιφερειακές διπλωματικές πρωτοβουλίες εντείνονται με στόχο τη διατήρηση της εύθραυστης εκεχειρίας και την αποτροπή επανόδου σε ευρύτερη πολεμική σύγκρουση.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές, οι οποίοι έχουν αναλάβει κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης τις τελευταίες εβδομάδες, αναμένεται να μεταβούν στην Τεχεράνη, καθώς η ιρανική πλευρά εξετάζει την τελευταία πρόταση της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το ISNA μετέδωσε επίσης ότι το τελευταίο αμερικανικό σχέδιο «έχει περιορίσει σε κάποιο βαθμό τις διαφορές», σημειώνοντας ωστόσο πως η οριστική γεφύρωσή τους προϋποθέτει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «την υπέρβαση του πειρασμού του πολέμου από την πλευρά της Ουάσιγκτον».

Την ίδια στιγμή, ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το Al-Arabiya, αναφέρουν ότι το τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει ήδη ολοκληρωθεί με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και δεν αποκλείεται επίσημες ανακοινώσεις να πραγματοποιηθούν ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός, αμοιβαίες δεσμεύσεις για αποφυγή στοχοποίησης κρίσιμων υποδομών, καθώς και εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, μέσω κοινού μηχανισμού επιτήρησης.