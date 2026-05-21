Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι ο Τραμπ έχει διαβεβαιώσει το Ισραήλ πως τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν θα απομακρυνθούν από το Ιράν.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν εξέδωσε οδηγία σύμφωνα με την οποία το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας που βρίσκεται κοντά σε επίπεδα ανάπτυξης πυρηνικού όπλου, δεν πρέπει να σταλεί στο εξωτερικό, ανέφεραν δύο ανώτερες ιρανικές πηγές στο Reuters, ενισχύοντας τη στάση της Τεχεράνης σε ένα από τα βασικά αιτήματα των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η εντολή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω απογοήτευση στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, και να περιπλέξει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι ο Τραμπ έχει διαβεβαιώσει το Ισραήλ πως τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν θα απομακρυνθούν από το Ιράν και ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει σχετική πρόβλεψη.

Το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα δυτικά κράτη κατηγορούν εδώ και καιρό το Ιράν ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 60%, ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτό που απαιτείται για ειρηνική χρήση και πιο κοντά στο 90% που απαιτείται για πυρηνικό όπλο. Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα θεωρήσει τον πόλεμο λήξαντα μέχρι να απομακρυνθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, να τερματίσει η Τεχεράνη τη στήριξή της σε παραστρατιωτικές οργανώσεις και να εξαλειφθούν οι δυνατότητές της σε βαλλιστικούς πυραύλους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η οδηγία του Ανώτατου Ηγέτη - και η συναίνεση στο εσωτερικό του καθεστώτος - είναι ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου δεν πρέπει να φύγουν από τη χώρα», δήλωσε μία από τις δύο ιρανικές πηγές.

Οι ανώτατοι αξιωματούχοι του Ιράν, σύμφωνα με τις πηγές, πιστεύουν ότι η αποστολή του υλικού στο εξωτερικό θα άφηνε τη χώρα πιο ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ο Χαμενεΐ έχει τον τελευταίο λόγο στα σημαντικότερα κρατικά ζητήματα.

Ο Λευκός Οίκος και το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο.

Βαθιά καχυποψία

Μια εύθραυστη εκεχειρία βρίσκεται σε ισχύ. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος στις ειρηνευτικές προσπάθειες, καθώς ο αμερικανικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών και ο έλεγχος της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ - μια ζωτικής σημασίας παγκόσμια διαδρομή μεταφοράς πετρελαίου — περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις που διαμεσολαβεί το Πακιστάν.

Οι δύο ανώτερες ιρανικές πηγές δήλωσαν ότι υπάρχει βαθιά καχυποψία στο Ιράν πως η παύση των εχθροπραξιών αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής εξαπάτησης από την πλευρά των ΗΠΑ, ώστε να δημιουργηθεί αίσθηση ασφάλειας πριν από την επανέναρξη αεροπορικών επιδρομών.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε χθες Τετάρτη ότι «οι εμφανείς και οι κρυφές κινήσεις του εχθρού» δείχνουν πως οι Αμερικανοί προετοιμάζουν νέες επιθέσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε από την πλευρά του ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε περαιτέρω επιθέσεις κατά της Τεχεράνης αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε ειρηνευτική συμφωνία, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να περιμένει λίγες ημέρες για «να πάρει τις σωστές απαντήσεις».

Οι δύο πλευρές έχουν αρχίσει να γεφυρώνουν ορισμένες διαφορές του, ανέφεραν οι πηγές, αλλά παραμένουν βαθιές οι διαφωνίες γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης - συμπεριλαμβανομένης της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου και της απαίτησης του Ιράν να αναγνωριστεί το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό.

Το Ιράν σκληραίνει τη στάση του

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι η προτεραιότητά τους είναι να εξασφαλίσουν οριστικό τέλος στον πόλεμο και αξιόπιστες εγγυήσεις ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν θα εξαπολύσουν νέες επιθέσεις.

Μόνο όταν υπάρξουν τέτοιες διασφαλίσεις, το Ιράν θα είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Πριν από τον πόλεμο, το Ιράν είχε δείξει προθυμία να αποστείλει στο εξωτερικό το μισό απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%, επίπεδο πολύ υψηλότερο από αυτό που απαιτείται για ειρηνική χρήση.

Ωστόσο, οι πηγές ανέφεραν ότι αυτή η στάση άλλαξε μετά τις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ να πλήξει το Ιράν.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι παραμένει ασαφές αν ο Τραμπ θα αποφασίσει να επιτεθεί και αν θα δώσει στο Ισραήλ το πράσινο φως να επαναλάβει επιχειρήσεις. Η Τεχεράνη έχει υποσχεθεί «συντριπτική απάντηση» σε περίπτωση επίθεσης.

Ωστόσο, μία από τις πηγές δήλωσε ότι υπάρχουν «ρεαλιστικοί τρόποι» για την επίλυση του ζητήματος.

«Υπάρχουν λύσεις όπως η αραίωση του αποθέματος υπό την επίβλεψη της της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA)», δήλωσε μία από τις ιρανικές πηγές.

Η IAEA εκτιμά ότι το Ιράν διέθετε 440,9 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του 2025.

Δεν είναι σαφές πόσο από αυτό έχει διασωθεί.

Με πληροφορίες από Reuters