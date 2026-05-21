Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε τη ΝΔ για «συγκάλυψη» και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση λειτουργεί με «πρακτικές παρακράτους».

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, στη συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε τη ΝΔ για «συγκάλυψη» και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση λειτουργεί με «πρακτικές παρακράτους». «Όσο και αν σας πειράζει η λέξη, αυτές είναι πρακτικές Μαφίας, σχεδιασμένες μέσα από το Μαξίμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «γαλάζιο σκάνδαλο διαφθοράς» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν πολιτικές παρεμβάσεις υπέρ «ημετέρων» και «παράνομα ρουσφέτια» σε επιδοτήσεις και ελέγχους.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε στην ανάγκη σύστασης προανακριτικής επιτροπής, λέγοντας ότι η κυβέρνηση αρνείται τον έλεγχο «για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια».