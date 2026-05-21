Νέος καβγάς μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Καιρίδη έγινε στη Βουλή.

Αφορμή στάθηκε ο χαρακτηρισμός «αρνητής της Γενοκτονίας των Ποντίων» τον οποίο καταλόγισε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με εκείνον να την αποκαλεί «άξια διάδοχο της Χρυσής Αυγής».

Μάλιστα, ο Δημήτρης Καιρίδης άφησε και αιχμές ενόψει των ανακοινώσεων του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, σχολιάζοντας πως αντιλαμβάνεται τον «πανικό» της, δεδομένου ότι οι πολίτες θα διαλέξουν το πρωτότυπο αντί του… ιμιτασιόν, όπως είπε.

Ακολουθεί ο έντονος διάλογος ανάμεσα στον Δημήτρη Καιρίδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου:

Δημήτρης Καιρίδης: Είστε άξια διάδοχος της Χρυσής Αυγής. Να σας χαίρονται οι πρώην σύντροφοί σας που σας έκαναν πρόεδρο της Βουλής. Ντροπή και αίσχος για όσα χρυσαυγίτικα είπατε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Βιώνουμε τον ακραίο ρατσισμό από την κυβέρνηση. Τολμάτε να κατηγορήσετε εμένα που αγωνίζομαι κατά του φασισμού, την ώρα που έχετε τα ορφανά της Χρυσής Αυγής και τους αρνητές του Ολοκαυτώματος στο κόμμα σας. Το έρκος των οδόντων να λειτουργήσει....

Δημήτρης Καιρίδης: Εκσομίσατε μια ύβρη, με είπατε αρνητή της Γενοκτονίας των Ποντίων, ως Έλληνα του Πόντου με θίγει...

Ζωή Κωνσταντοπούλου: ΦΩΝΕΣ

Δημήτρης Καιρίδης: Σωπάστε μιας και είστε ενάντια στο φασισμό, ακούστε και κανέναν άλλον εάν είστε πραγματική δημοκράτισσα! Καταλαβαίνω τον πανικό. Σε λίγες ώρες η Μαρία Καρυστιανού ανακοινώνει το κόμμα της.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δικαίωμά της….

Δημήτρης Καιρίδης: Έρχεται το πρωτότυπο. Μεταξύ πρωτοτύπου και…ιμιτασιόν, ο λαός θα διαλέξει το πρωτότυπο. Μόνο εσείς, η Ελληνική Λύση και ο Μιχαλολιάκος που κατέληξε στη φυλακή τα έχουν πει αυτά που είπατε, άρα ταυτίζεστε με τον χρυσαυγητισμό!