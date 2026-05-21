Επίσημη αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Σούρα του Κράτους του Κατάρ βρέθηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής.

Ασυνήθιστα φωτογραφικά «καρέ» κατέγραψε ο φωτογράφος του πρακτορείου Eurokinissi, Γιώργος Κονταρίνης, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή.

Άνδρες με παραδοσιακές αραβικές φορεσιές, τις γνωστές σε όλους μας κελεμπίες, βρέθηκαν στα έδρανα αριστερά του προεδρείου, τραβώντας τα βλέμματα των βουλευτών και των επισκεπτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για επίσημη αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Σούρα του Κράτους του Κατάρ (Majlis as-Shura), η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα από τις 20 μέχρι τις 23 Μαΐου.

Την υποδοχή τους ανέλαβε ο Γιάννης Πλακιωτάκης.

Ε.Σ.