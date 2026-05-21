Τέσσερις μεγάλες πληρωμές προγραμματίζονται από το τέλος Μαΐου μέχρι και το τέλος Ιουνίου.

Συντάξεις, επιδόματα αλλά και έκτακτες πληρωμές περιλαμβάνει ο προγραμματισμός του ΥΠΟΙΚ για το επόμενο διάστημα.

Tην Τρίτη 26 Μαΐου και την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 θα πληρωθούν oι συντάξεις Ιουνίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ και μετά, με βάση τον ν. 4387/2016, μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1/1/2017 και έπειτα)

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μισθωτών και μη μισθωτών)

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων: ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)

Οι συντάξεις ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όπως συμβαίνει συνήθως, τα χρήματα πιστώνονται από την προηγούμενη ημέρα το απόγευμα. Έτσι τα χρήματα θα φανούν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από την Δευτέρα 25/5 το απόγευμα αλλά και από την Τετάρτη 27 Μαΐου το απόγευμα.

Έκτακτο επίδομα παιδιού

Εντός του Ιουνίου αναμένεται να πληρωθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού που είχε προαναγγελθεί προ εβδομάδων από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι δικαιούχοι θα λάβουν τα χρήματα χωρίς αίτηση, κατευθείαν στους λογαριασμούς τους.

«Τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανά τέκνο στις οικογένειες» επιβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στο πρόβλημα του κόστους ζωής».

Πρόκειται για έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, που θα καταβληθεί χωρίς αίτηση σε περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά – ένα από τα μέτρα που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση τον Απρίλιο.

Άλλη μία μεγάλη πληρωμή αφορά την πληρωμή των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ η οποία θα γίνει στο τέλος Ιουνίου και συγκεκριμένα την Δευτέρα 30 Ιουνίου. Ενδεχομένως, η συγκεκριμένη πληρωμή του ΟΠΕΚΑ συμπέσει με την πληρωμή του έκτακτο επιδόματος παιδιού που έχει προαναγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.