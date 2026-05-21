Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από 2,1% το 2025 σε 1,8% το 2026 και 1,6% το 2027, λόγω του «σοκ» στις τιμές της ενέργειας και αύξηση του πληθωρισμού στο 3,7% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει στις «εαρινές οικονομικές προβλέψεις» που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2026 και το 2027 παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ και της ευρωζώνης, παρόλο που η αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα αναμένεται να μετριαστεί σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις της Επιτροπής (2,2% ήταν η εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2026 το περασμένο φθινόπωρο, έναντι 1,8% σήμερα).

Στην ΕΕ και την ευρωζώνη, η ανάπτυξη για το 2026 αναθεωρείται επίσης προς τα κάτω, ενώ ο πληθωρισμός προς τα πάνω. «Ως καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, η οικονομία της ΕΕ είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στο ενεργειακό σοκ που προκαλείται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή - το δεύτερο τέτοιο σοκ σε λιγότερο από πέντε χρόνια», επισημαίνει η Επιτροπή.

Για την ευρωζώνη, προβλέπεται ανάπτυξη 0,9% το 2026 και 1,2% το 2027 (από 1,2% και 1,4% αντίστοιχα το φθινόπωρο του 2025). Στην ΕΕ, η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 1,1% το 2026 (από 1,4% που προβλεπόταν πέρυσι το φθινόπωρο) και στη συνέχεια να αυξηθεί στο 1,4% το 2027.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει το 3,7% το 2026 και να υποχωρήσει ξανά στο 2,4% το 2027. Σε σύγκριση με τις προβλέψεις του περασμένου φθινοπώρου, η Επιτροπή αναθεωρεί τον πληθωρισμό στην Ελλάδα για το 2026 κατά 1,4 ποσοστιαία μονάδα προς τα πάνω (2,3% ήταν τότε η πρόβλεψη).

Στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός προβλέπεται να φτάσει το 3% το 2026 και να υποχωρήσει στο 2,3% το 2027 και στην ΕΕ προβλέπεται στο 3,1% το 2026 και στο 2,4% το 2027.

Η έκθεση της Επιτροπής για την Ελλάδα

Η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα αναμένεται να επιβραδυνθεί, από 2,1% το 2025 σε 1,8% το 2026, καθώς το σοκ των τιμών της ενέργειας διαβρώνει το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών και περιορίζει την αύξηση της κατανάλωσης.

Ωστόσο, η αύξηση των επενδύσεων αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, υποστηριζόμενη από τη συνεχιζόμενη απορρόφηση κονδυλίων της ΕΕ. Το 2027, η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί ελαφρώς στο 1,6% καθώς η εφαρμογή του RRF θα λήξει.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 3,7% το 2026, τροφοδοτούμενος από την απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας. Το 2027, ο πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί στο 2,4%, αλλά ο πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων αναμένεται να παραμείνει υψηλός, καθώς το σοκ των τιμών θα μεταδοθεί και σε μη ενεργειακά στοιχεία.

Η Ελλάδα αναμένεται να διατηρήσει μια ευνοϊκή δημοσιονομική θέση, με διατηρήσιμα πλεονάσματα κατά την περίοδο 2025-27, παρά τα επεκτατικά δημοσιονομικά μέτρα. Η ισχυρή ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ και τα πλεονάσματα του προϋπολογισμού προβλέπεται να συνεχίσουν να οδηγούν σταθερά προς τα κάτω τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ, πλησιάζοντας το 134% μέχρι το τέλος του 2027.

Τα κονδύλια της ΕΕ και η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική μετριάζουν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης

Το 2025, η ελληνική οικονομία διατήρησε την αναπτυξιακή της δυναμική. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% για τρίτο συνεχόμενο έτος, ωθούμενο από τις επενδύσεις, την ιδιωτική κατανάλωση και τις καθαρές εξαγωγές. Η επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται να παραμείνει ισχυρή το 2026, υποστηριζόμενη από την πρωτοφανή υψηλή εισροή κονδυλίων της ΕΕ στην Ελλάδα στο πλαίσιο του RRF.

Ωστόσο, το σοκ στις τιμές της ενέργειας αναμένεται να μειώσει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Το επεκτατικό δημοσιονομικό πακέτο που ανακοινώθηκε το 2025, συμπεριλαμβανομένων των μειώσεων του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και των αυξήσεων των μισθών του δημόσιου τομέα, μαζί με τα πρόσφατα μέτρα για την ενέργεια, αναμένεται να μετριάσουν κάπως αυτές τις επιπτώσεις. Ωστόσο, η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να επιβραδυνθεί.

Η ζήτηση εισαγωγών αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, λόγω της υψηλής εξάρτησης των επενδύσεων από τις εισαγωγές. Η αύξηση της παραγωγής προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω το 2027 καθώς οι επενδύσεις επιβραδύνονται λόγω της ολοκλήρωσης του RRF. Συνολικά, η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να μετριαστεί στο 1,8% το 2026 και στο 1,6% το 2027, παραμένοντας παράλληλα πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Ωστόσο, οι κίνδυνοι προς τα κάτω, παραμένουν, καθώς μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση θα μπορούσε να μειώσει τις εξαγωγές υπηρεσιών, ιδίως τον τουρισμό.

Αύξηση πληθωρισμού λόγων των υψηλών τιμών ενέργειας

Ο πληθωρισμός παρέμεινε υψηλός το 2025, με μέσο όρο 2,9%, αντανακλώντας την ισχυρή ζήτηση, μια στενή αγορά εργασίας και τον αντίκτυπο των μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η πρόσφατη αύξηση των τιμών της ενέργειας αναμένεται να αυξήσει τις τιμές λιανικής της ενέργειας και, ως εκ τούτου, τον πληθωρισμό το 2026, μετακυλίοντας σταδιακά στις τιμές των μη ενεργειακών αγαθών και υπηρεσιών. Το 2027, μια υποτιθέμενη διόρθωση στις τιμές της ενέργειας θα πρέπει να στηρίξει την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, αλλά η καθυστερημένη αύξηση στις τιμές των ενεργοβόρων αγαθών και υπηρεσιών θα διατηρήσει τον πληθωρισμό υψηλό. Επιπλέον, οι ισχυρές πιέσεις στη ζήτηση και τους μισθούς, που τροφοδοτούνται από την έλλειψη εργατικού δυναμικού, θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την εξέλιξη των τιμών. Ως αποτέλεσμα, ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 3,7% το 2026 και να φτάσει το 2,4% το 2027.

Η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική

Η αγορά εργασίας συνέχισε να επεκτείνεται το 2025, με το ποσοστό ανεργίας να μειώνεται στο 8,4% το τελευταίο τρίμηνο, το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από το 2008, αν και εξακολουθεί να είναι πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 6%. Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητο, κοντά στο 5% - το υψηλότερο στην ΕΕ - αντανακλώντας μακροχρόνιες διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως το χάσμα δεξιοτήτων και οι ανεπαρκείς λύσεις για τη φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων. Τα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας συνέχισαν να μειώνονται, αν και εξακολουθούν να υποδηλώνουν μια στενή αγορά εργασίας, ιδίως στον τουρισμό και τις κατασκευές. Η αύξηση της απασχόλησης αναμένεται να συνεχιστεί, αλλά με πιο μέτριο ρυθμό, περιορισμένη από διαρθρωτικά εμπόδια και ασθενέστερη οικονομική δραστηριότητα.

Διατήρηση της δημοσιονομικής ισχύος

Το 2025, το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης κατέγραψε πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας το 1,1% του ΑΕΠ που προβλεπόταν από την Επιτροπή το Φθινόπωρο του 2025. Το ισχυρότερο αποτέλεσμα αντανακλά τις χαμηλότερες από το αναμενόμενο δαπάνες, ιδίως τις τρέχουσες δαπάνες, καθώς και τα υψηλότερα από το αναμενόμενο έσοδα, ιδίως από τον ΦΠΑ, που υποστηρίζονται από τις συνεχιζόμενες βελτιώσεις στη φορολογική συμμόρφωση.

Το 2026, το πλεόνασμα αναμένεται να παραμείνει ισχυρό αλλά μέτριο στο 0,8% του ΑΕΠ. Αυτή η πρόβλεψη ενσωματώνει τα επεκτατικά μέτρα που εκτιμώνται στο 0,6% του ΑΕΠ το 2026 και στο 0,8% του ΑΕΠ από το 2027 και μετά, συμπεριλαμβανομένων των μειώσεων στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, στο φόρο ακίνητης περιουσίας και στο ΦΠΑ, καθώς και στις αυξήσεις σε συντάξεις και μισθούς του δημόσιου τομέα. Περιλαμβάνει επίσης τα προσωρινά μέτρα στήριξης της ενέργειας, που εκτιμώνται στο 0,2% του ΑΕΠ, τα οποία υιοθετήθηκαν ως απάντηση στην πρόσφατη αύξηση των τιμών των καυσίμων. Αυτά τα μέτρα είναι ευρέως στοχευμένα και περιλαμβάνουν επιδοτήσεις καυσίμων για τα νοικοκυριά, στήριξη για τις μεταφορές και τη γεωργία, ένα εφάπαξ επίδομα για οικογένειες με παιδιά και αποζημίωση για τις εταιρείες πλοίων.

Επίσης, οι πρόσφατα ανακοινωθείσες αλλαγές στα υπάρχοντα μέτρα, όπως η αύξηση του επιδόματος των συνταξιούχων και η αναθεώρηση των κριτηρίων εισοδήματος για την επιδότηση ενοικίου, εκτιμάται ότι θα έχουν δημοσιονομικό κόστος περίπου 0,1% του ΑΕΠ. Επιπλέον, οι αμυντικές δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν από 2,4% του ΑΕΠ το 2025 σε 2,6% του ΑΕΠ το 2026. Οι εξελίξεις στα έσοδα, υποστηριζόμενες από την ονομαστική ανάπτυξη, αναμένεται να αντισταθμίσουν εν μέρει τον δημοσιονομικό αντίκτυπο αυτών των μέτρων.

Το 2027, το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να παραμείνει σε πλεόνασμα στο 0,6% του ΑΕΠ. Αυτό αντανακλά τη συνεχιζόμενη μέτρια αύξηση των δαπανών. Ταυτόχρονα, πολλά μέτρα μείωσης του πλεονάσματος αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά το ισοζύγιο, συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου αντίκτυπου του δημοσιονομικού πακέτου του 2026 (0,8% του ΑΕΠ), της περαιτέρω μείωσης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (0,1% του ΑΕΠ) και των επιπρόσθετων αυξήσεων στους μισθούς του δημόσιου τομέα.

Ο δείκτης δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε στο 146,1% το 2025, σχεδόν 43 ποσοστιαίες μονάδες, κάτω από το προ-COVID-19 κορυφαίο επίπεδο που καταγράφηκε το 2018. Ο δείκτης προβλέπεται να συνεχίσει να μειώνεται στο 134,4% έως το 2027, υποστηριζόμενος από την ισχυρή ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ και τα επίμονα πρωτογενή πλεονάσματα του προϋπολογισμού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ